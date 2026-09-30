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سخنگوی وزارت دفاع با تأکید بر نقش مردم در پیروزیهای کشور گفت: هدف اصلی قدرت دفاعی، فراهم کردن بستر پیشرفت و اقتدار همهجانبه ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جمع دانشآموزان یکی از هنرستانهای پسرانه تهران با اشاره به نقش مردم، ایمان به خدا، وحدت ملی و رهبری در عبور کشور از مقاطع حساس گفت: آنچه در دفاع مقدس و دیگر عرصههای مهم تاریخی موجب پیروزی ملت ایران شد، حضور مردم و اتکا به ایمان و توان داخلی بود و فرمان امام خمینی(ره) برای بسیج مردمی، نمونه روشنی از نقشآفرینی مردم در دفاع از کشور به شمار میرود.
وی افزود: پیش از انقلاب، کشور در بسیاری از حوزهها وابستگی جدی به خارج داشت، اما امروز پس از ۴۸ سال مواجهه با تحریمها و فشارهای خارجی، جمهوری اسلامی ایران توانسته است در بسیاری از حوزهها روی پای خود بایستد و بخش قابل توجهی از نیازهای خود را با اتکا به دانشمندان، متخصصان، جوانان و ظرفیتهای داخلی تأمین کند
سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به توسعه توانمندیهای بومی اظهار کرد: امروز بیش از هزار نوع محصول و خدمت بومی در کشور تولید میشود و بخشی از این محصولات و فناوریها نیز قابلیت صادرات پیدا کردهاند. این دستاوردها نتیجه سرمایهگذاری بر نیروی انسانی، دانش، تجربه و اراده ملی است و نشان میدهد تحریم و فشار خارجی نتوانسته مسیر پیشرفت علمی و فناورانه کشور را متوقف کند.
سردار طلایینیک ادامه داد: ایمان، وحدت، تبعیت از رهبری و تکیه بر دانش بومی، مؤلفههایی هستند که در کنار یکدیگر قدرت ملی ایران را شکل دادهاند. ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده است که میتواند در برابر فشار و تهدید قدرتهای بزرگ ایستادگی کند و مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.
وی با اشاره به جایگاه علمی کشور گفت: توسعه دانش بومی و ظرفیتهای علمی، جایگاه ایران را در عرصههای علمی ارتقا داده و کشور را از رتبههای پایینتر به جایگاههای بالاتری رسانده است. این مسیر باید با حضور نسل جدید دانشآموزان و دانشجویان با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند؛ زیراکه آینده قدرت کشور به میزان توانمندی علمی، مهارتی و فناورانه نسل آینده وابسته است.
سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به تحولات و درگیریهای اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر پایان درگیری و برقراری صلح تأکید داشته است، اما در عین حال، دفاع از حقوق، امنیت و منافع کشور را نیز وظیفه خود میداند. اگر طرف مقابل شرایط و حقوق مشروع ایران را بپذیرد، راه برای پایان درگیری فراهم است، اما ملت ایران اجازه نخواهد داد حقوق و منافع کشور نادیده گرفته شود.
سردار سرتیپ طلایینیک با بیان اینکه قدرت ملی صرفاً به تجهیزات نظامی محدود نمیشود، تصریح کرد: ایران امروز در حوزههای سیاسی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری ظرفیتهای مهمی در اختیار دارد و در برابر فشار قدرتهای بزرگ ایستادگی کرده است. حفظ و ارتقای این ظرفیتها، مسئولیتی است که نسل جوان کشور بر عهده دارد.
وی خطاب به دانشآموزان گفت: شما باید این قدرت را حفظ و بیش از پیش افزایش دهید و ادامهدهنده راه شهدا باشید؛ اما ادامه راه شهدا فقط در میدان نظامی معنا ندارد، بلکه درس خواندن، مهارتآموزی، تولید علم، نوآوری، کارآفرینی و تلاش برای حل مسائل کشور نیز ادامه همان مسیر است.
سخنگوی وزارت دفاع در پایان تأکید کرد: هدف اصلی، پیشرفت کشور و ساختن ایرانی قوی، مستقل و پیشرفته است. تجهیزات نظامی و قدرت دفاعی وسیله و ابزار هستند تا امنیت کشور حفظ شود و بستر لازم برای پیشرفت علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شود؛ بنابراین آینده ایران را باید با دانش، ایمان، تلاش و توانمندی نسل جوان ساخت.