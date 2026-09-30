شانزدهمین دوره مسابقات استانی قرآن و نماز ویژه همسران، همکاران و فرزندان مجرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال وزارت نیرو، با حضور ۶۵۴ نفر از شرکت‌کنندگان در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این دوره از مسابقات، شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ قرآن کریم، تفسیر قرآن، آیات نماز و شرح نهج‌البلاغه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

از مجموع شرکت‌کنندگان ۳۶۸ نفر مرد و ۲۸۶ نفر از بانوان هستند. این مسابقات با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی و معارف دینی و ایجاد زمینه برای انس بیشتر خانواده وزارت نیرو با قرآن کریم برگزار شده است.

نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.