فعالسازی بازوی خدمات سازمان آتشنشانی تهران در پیامرسان بله
سازمان آتشنشانی تهران با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و کاهش مراجعات حضوری شهروندان، خدمات پیشگیرانه و آموزشی خود را در بستر پیامرسان بله فعال کرد تا دسترسی به اطلاعات حیاتی ایمنی در کمترین زمان ممکن فراهم شود.
دکتر کامران عبدولی، معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،
در توصیفی از سال گذشته که با جنگ نیروهای متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت شریف ایران همراه بود، این دوره را سالی سخت برای نیروهای عملیاتی دانست و ضمن قدردانی از رشادت آتشنشانان در خط مقدم حوادث، بر اهمیت تغییر رویکرد از «عملیات» به «پیشگیری» تأکید کرد.
وی در این راستا به راهاندازی «بازوی خدمات آتشنشانی» در بخش خدمات عمومی پیامرسان بله اشاره کرد و افزود: با توجه به ایرانی بودن این پیامرسان و دسترسی آسان شهروندان، اکنون تمامی سئوالات مربوط به بحثهای آموزشی، ایمنی، تجهیزات و شرکتهای فعال در این حوزه، بدون نیاز به حضور فیزیکی و در سریعترین زمان پاسخ داده میشود.
معاون پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به شعار «پیشگیری امروز، ایمنی فرداست»، خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه، سادهتر، کمهزینهتر و مؤثرتر از مقابله با حوادث است. وی از شهروندان خواست تا برای استعلام موضوعات ایمنی و دریافت پاسخهای دقیق، از این بستر دیجیتال استفاده کنند تا علاوه بر کاهش رفتوآمدهای غیرضروری، سطح آگاهی و ایمنی در سطح شهر ارتقا یابد.