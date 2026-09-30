طرح جامع معاینات ادواری کارکنان صدا و سیمای مرکز قم با هدف پیشگیری، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و حفظ سرمایه انسانی، به مدت سه روز در این مرکز اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس مرکز بهداشت و درمان رسانه ملی در حاشیه اجرای این طرح گفت: صیانت از نیروی انسانی از اولویت‌های برنامه‌های سازمان صدا و سیماست و طرح جامع پایش ادواری کارکنان با هدف شناسایی اولیه و به‌موقع بیماری‌ها اجرا می‌شود.

مهدی شادنوش افزود: مرکز قم پانزدهمین مرکز صدا و سیماست که طرح جامع معاینات ادواری کارکنان با همکاری مرکز بهداشت و درمان استان در آن اجرا شده است.

وی تهیه سیمای سلامت کارکنان رسانه ملی را از دیگر اهداف این طرح دانست و بیان کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده از معاینات، مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی سازمان و ارزیابی میزان توانمندی‌های نیروی انسانی خواهد بود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان یک قم نیز با قدردانی از اجرای این طرح در سازمان صدا و سیما گفت: با توجه به تغییر الگوی بیماری‌ها در دهه‌های اخیر و افزایش سهم بیماری‌های غیرواگیر، اجرای طرح‌های پایش سلامت کارکنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

محمد نیک‌پور افزود: معاینات دوره‌ای یکی از ارکان حفظ سلامت نیروی کار است و اجرای منظم این طرح می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی شغلی کارکنان باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای دوره‌ای معاینات سلامت، زمینه ارتقای سلامت کارکنان و خانواده رسانه ملی بیش از پیش فراهم شود.