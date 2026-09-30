رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف ۳۳ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش ۹۹ میلیارد ریال و توقیف یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت در شهرستان ماهشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری رده هم‌نام در شهرستان ماهشهر و در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت‌زنی در سطح شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودرو پرداختند و موفق شدند ۳۳ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل را که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد، کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را بالغ بر ۹۹ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.