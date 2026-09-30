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در سومین نشست «راه گفتوگو» با موضوع «شهروند، مسکن، زیرساخت اجتماعی»، کارشناسان و مدیران حوزه شهری بر توجه به نیازهای اجتماعی ساکنان، فضاهای عمومی و مشارکت مردم در کنار تأمین مسکن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سومین نشست «راه گفتوگو» با محوریت «شهروند، مسکن، زیرساخت اجتماعی» در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست، ابعاد اجتماعی سیاستهای مسکن و تأثیر آن بر شکلگیری محلههای پایدار مورد بررسی قرار گرفت.
علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی، بر اجتماعیتر شدن سیاستها و تصمیمات این وزارتخانه تأکید کرد.
وی گفت: پیامدهای اجتماعی اقدامات باید از مرحله سیاستگذاری تا بهرهبرداری مورد توجه قرار گیرد.
اعطا همچنین استفاده از ظرفیت صاحبنظران، انجمنهای تخصصی و نهادهای مدنی را در این زمینه ضروری دانست.
عبدالرضا گلپایگانی، عضو هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیز بر نقش فضاهای عمومی در تقویت تعاملات اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه طرحهای بازآفرینی و توسعه شهری، ایجاد کتابخانه، مدرسه، فضاهای بهداشتی، پیادهراه و بازار را در تقویت حیات محلهای مؤثر دانست.
گلپایگانی مشارکت مردم و نمایندگان محلی را یکی از عوامل مؤثر در پیشبرد طرحهای شهری عنوان کرد.
وی خواستار تبدیل مباحث مطرحشده در نشست به پیشنهادهای مشخص برای سیاستگذاری در وزارت راه و شهرسازی شد.
حسین ایمانی جاجرمی، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نیز بر توجه به تنوع گروههای اجتماعی در سیاستهای شهری تأکید کرد.
وی گفت: هیچ گروه اجتماعی نباید از خدمات و امکانات شهری محروم بماند.
ایمانی جاجرمی، مشارکت ساکنان در مدیریت مسائل محلی را از عوامل مؤثر بر تداوم حیات اجتماعی محلهها دانست.
وی همچنین بر حضور مردم در فرآیند طراحی، ساخت و نگهداری فضاهای شهری تأکید کرد.
در این نشست، تجربه شهرک اکباتان و برخی طرحهای مسکن و توسعه شهری نیز از منظر کیفیت زندگی اجتماعی بررسی شد.
کارشناسان درباره تأثیر ثبات سکونت بر شکلگیری هویت محلهای و روابط میان ساکنان بحث کردند.
اهمیت فضاهای عمومی، پیادهراهها و مراکز فرهنگی در ایجاد فرصتهای تعامل اجتماعی از دیگر محورهای این نشست بود.
حاضران همچنین بر تقویت نهادهای محلی و فراهم کردن زمینه مشارکت شهروندان در امور شهری تأکید کردند.
توجه به نیازهای سالمندان، کودکان و گروههای کمبرخوردار نیز در مباحث مطرحشده مورد تأکید قرار گرفت.
نقش کتابخانهها، فضاهای فرهنگی و دیگر مکانهای عمومی در شکلگیری ارتباطات اجتماعی نیز بررسی شد.
کارشناسان تأکید کردند که تأمین واحد مسکونی به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای ساکنان شهرها نیست.
به گفته آنان، کیفیت محیط زندگی و دسترسی به امکانات اجتماعی باید همزمان با توسعه مسکن مورد توجه قرار گیرد.
نسبت میان کالبد مسکن و کیفیت زندگی، از دیگر موضوعات مورد بررسی در سومین نشست «راه گفتوگو» بود.
حاضران همچنین بر ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی پیش از شکلگیری کالبد شهری تأکید کردند.
در پایان این نشست، از عبدالرضا گلپایگانی به مناسبت پایان مسئولیت وی در شرکت بازآفرینی شهری ایران قدردانی شد.