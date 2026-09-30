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مدیر باغبانی جهاد کشاورزی کرمانشاه پیشبینی کرد امسال ۶۸ هزار تن سیب درختی از باغات استان کرمانشاه برداشت شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رحمان فیضقربانی اظهار کرد: باغات سیب در شهرستانهای مختلف استان پراکنده هستند و صحنه با ۶۵۰ هکتار، بیشترین سطح زیرکشت این محصول را در میان شهرستانهای کرمانشاه به خود اختصاص داده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: پس از صحنه، شهرستان کرمانشاه با ۴۸۰ هکتار، دالاهو با ۴۷۵ هکتار و سنقر با ۴۶۰ هکتار بیشترین سطح باغات سیب را دارند و سایر باغات نیز در دیگر شهرستانهای استان قرار گرفتهاند.
فیضقربانی گفت: گلاب صحنه و گلاب کرمانشاه ، رد دلیشز یا قرمز خوشمزه و گلدن دلیشز یا زرد لبنانی نیز سهم قابل توجهی از باغات سیب کرمانشاه را به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به تأثیر شرایط اقلیمی و ارتفاع بر کیفیت محصول تصریح کرد: افزایش ارتفاع مناطق باغی میتواند به بهبود عطر، طعم و رنگ سیب کمک کند و به همین دلیل، محصول تولیدشده در مناطق مرتفع استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: باغات سیب شهرستانهای سنقروکلیایی و دالاهو به دلیل برخورداری از شرایط مناسب ارتفاعی، محصولی با مرغوبیت بالا تولید میکنند و این ظرفیت میتواند زمینه مناسبی برای حضور سیب تولیدی این مناطق در بازارهای صادراتی فراهم کند.