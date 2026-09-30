بازداشت سارقان موتورسیکلت در تهران
معاون مبارزه با سرقت از وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت گروه سرقت موتورسیکلت و دستگیری یکی از خریداران اموار سرقتی در عملیات تخصصی کارآگاهان اداره هفتم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ محمدی گلپسند گفت: در پی رسیدگی تخصصی کارآگاهان اداره هفتم به پروندههای سرقت موتورسیکلت، تحقیقات پلیسی با هدف شناسایی عوامل دخیل در سرقت و مالخری اموال مسروقه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در جریان تحقیقات، یکی از متهمان به خرید تعدادی موتورسیکلت مسروقه از یکی از سارقان و فروش آنها به فردی در شهرستان تنکابن اعتراف کرد که با هماهنگی مقام قضایی و اخذ نیابت قضایی، تیمی از کارآگاهان اداره هفتم برای شناسایی و دستگیری مالخر به این شهرستان اعزام شد.
معاون مبارزه با سرقت از وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبتهای تخصصی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را بازداشت کردند.
سرهنگ محمدی گلپسند افزود: متهم بازداشت شده در تحقیقات پلیسی اعلام کرد موتورسیکلتهای مسروقه را در سطح شهرستان و مناطق اطراف به فروش رسانده است. در ادامه و با همکاری و راهنمایی وی، کارآگاهان طی ۴۸ ساعت موفق شدند ۱۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه را شناسایی، کشف و توقیف کنند.
وی با اشاره به اقدامات تخصصی پلیس برای احراز اصالت وسایل نقلیه مکشوفه گفت: با توجه به مخدوش شدن شمارههای اصلی بدنه و موتور موتورسیکلتها، کارشناسان پلیس آگاهی با بهرهگیری از روشها و تکنیکهای تخصصی و انجام اقدامات فنی، موفق به احراز اصالت وسایل نقلیه و استخراج سوابق سرقت آنها شدند.
معاون مبارزه با سرقت از وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: پس از شناسایی مالباختگان و انجام تشریفات قانونی، آنان به پلیس آگاهی دعوت و پس از اخذ اظهارات، موتورسیکلتهای مکشوفه به صاحبان آنها تحویل شد.
وی در پایان تأکید کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل مرتبط با این پرونده و کشف دیگر اموال مسروقه همچنان ادامه دارد و نتایج تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.