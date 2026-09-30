به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان امروز در مراسمی با حضور معاون راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی کشور حجت الاسلام رضا دیلمی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی گلستان معرفی و از حجت‌الاسلام گرزین مدیرکل پیشین قدردانی شد.

حجت الاسلام عزت اللهی معاون راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در این مراسم گفت: مردم بصیر و آگاه ایران بر هر آنچه که وحدت را خدشه دار کند دست رد می‌زنند.

او افزود : اکنون ایستادگی ملت ایران دنیا را شگفت زده کرده و کشورما به یکی از ابرقدرت‌های دنیا تبدیل شد.