پخش زنده
امروز: -
مدیر کل جدید سازمان تبلیغات اسلامی گلستان امروز معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان امروز در مراسمی با حضور معاون راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی کشور حجت الاسلام رضا دیلمی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی گلستان معرفی و از حجتالاسلام گرزین مدیرکل پیشین قدردانی شد.
حجت الاسلام عزت اللهی معاون راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در این مراسم گفت: مردم بصیر و آگاه ایران بر هر آنچه که وحدت را خدشه دار کند دست رد میزنند.
او افزود : اکنون ایستادگی ملت ایران دنیا را شگفت زده کرده و کشورما به یکی از ابرقدرتهای دنیا تبدیل شد.