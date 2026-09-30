در جلسه شورای مسکن شهرستان میبد که با حضور سید مهدی طباطبائی فرماندار ویژه میبد، رئیس بنیاد مسکن، راهداری و بخشداران و شهرداران با محوریت بررسی و تعیین تکلیف اراضی طرح جوانی جمعیت و فرزندآوری برگزار شد، ۳۴۰ قطعه زمین طرح جوانی جمعیت قرعه کشی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار ویژه میبد گفت: در راستای وعده داده شده به مردم شریف شهرستان در خصوص اجرای طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، امروز واگذاری ۳۴۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفت.



طباطبایی افزود: این واگذاری‌ها با حضور اعضای شورای مسکن شهرستان انجام می‌شود و مشخصات قطعات به‌زودی به متقاضیان اعلام و فرآیند واگذاری آنها انجام خواهد شد.



فرماندار ویژه میبد با اشاره به تعیین تکلیف یک‌هزار و ۴۶۲ متقاضی طرح جوانی جمعیت گفت: از مجموع متقاضیانی که تأیید نهایی آنها انجام شده است، سلسله واگذاری زمین‌ها از امروز آغاز می‌شود و امیدواریم با همکاری مجموعه راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مرتبط، تا پایان سال بخش قابل توجهی از معوقات طرح فرزندآوری نیز تعیین تکلیف و واگذاری زمین به متقاضیان انجام شود.



طباطبایی تأکید کرد: اجرای طرح جوانی جمعیت و تسریع در واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط، از اولویت‌های شهرستان است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت روند این واگذاری‌ها را دنبال کنند.