رئیس دیوان عالی کشور، با اشاره به حجم بالای پرونده‌های وارده به این مرجع گفت: در دیوان عالی کشور ماهانه با حدود ۹۵ تا ۱۰۰ هزار پرونده مواجه هستیم و همین حجم بالای پرونده‌ها نشان می‌دهد که باید از مرحله تشکیل پرونده، دقت و استحکام لازم مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در آیین تکریم و معارفه قائم مقام دادگستری کل استان و رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران با اشاره به وظیفه قانونی دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاکم اظهار کرد: این وظیفه نباید صرفاً به این محدود شود که پرونده‌ای به دیوان عالی کشور ارسال شود، بررسی شود و در نهایت رأی ابرام یا نقض شود.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: به همکاران خود نیز تأکید کرده‌ام که باید از ظرفیت فناوری‌های روز استفاده کنیم و بازرسی‌ها فعال‌تر، به‌روزتر و آسان‌تر انجام شود تا وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور به شکل مؤثرتری اجرا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری یکی از موضوعات مهم در محاکم را تلاش برای افزایش اتقان آرا دانست و گفت: یکی از وظایف مهم قضات در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر این است که برای افزایش اتقان آرای صادر شده تلاش کنند.

وی با اشاره به اهمیت نحوه تشکیل پرونده‌های قضایی اظهار کرد: در پرونده‌های کیفری، دادسرا‌ها و ضابطان و در پرونده‌های حقوقی، محاکم باید از همان ابتدا تلاش کنند پرونده به صورت محکم، مستدل و مستند تشکیل شود؛ چرا که اگر پایه پرونده از ابتدا درست گذاشته شود، مراحل بعدی رسیدگی نیز با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به مدیران جدید محاکم تهران گفت: از آقایان شاکرمی و جعفری که امروز مسئولیت‌های جدیدی در مجموعه قضایی تهران بر عهده گرفته‌اند، درخواست می‌کنم روی این موضوع برنامه‌ریزی کنند و از قضات بخواهند پرونده‌ها را از ابتدای امر، چه در محاکم حقوقی و چه در دادسراها، محکم، مستدل و مستند تشکیل دهند.