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پنتاگون به صورت رسمی پایان عملیات ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا در عراق را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از المیادین، پنتاگون اعلام کرد که آمریکا و هم پیمانان این کشور در ائتلاف بین المللی رسما عملیات موسوم به «عزم راسخ» در عراق را به پایان رساندند.
پنتاگون اضافه کرد که با پایان این عملیات مأموریت ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا به تلاشهای امنیتی تحت رهبری عراق منتقل میشود و این تلاشها از روابط امنیتی دو جانبه میان واشنگتن و بغداد حمایت میکند.
وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که به ارائه آموزشهای تخصصی و حمایتهای اطلاعاتی از شرکای عراقی این کشور ادامه میدهد.
پنتاگون که تلاش دارد خروج آمریکا از عراق را دارای تبعات و پیامدهای امنیتی جلوه دهد مدعی شد که دولت عراق مسئول مقابله با مشکلات امنیتی از جمله بقایای داعش و نیروهای وابسته به ایران است.
پیشتر دولت عراق اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی امروز چهارشنبه آخرین پایگاههای خود را در عراق همزمان با پایان یافتن مهلت تعیینشده برای مأموریت ائتلاف بینالمللی در این کشور ترک میکنند.
همزمان با این رویداد، عراق وارد تعطیلات رسمی چهار روزهای تحت عنوان «روزهای حاکمیت» میشود. دفتر نخستوزیر عراق اعلام کرده است که اول اکتبر «روزی جدید در مسیر دولت عراق خواهد بود».
امروز چهارشنبه، آغاز عقبنشینی نیروهای آمریکایی از عراق نیست، بلکه پایان مسیری است که از دو سال پیش شروع شده است. بیانیه مشترک عراق و آمریکا در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، پایان مأموریت ائتلاف را به دو مرحله تقسیم کرده بود:
۱. مرحله اول: پایان مأموریت نظامی در داخل عراق حداکثر تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵.
۲. مرحله دوم: ادامه مأموریت تا سپتامبر ۲۰۲۶ جهت حمایت از عملیاتها علیه داعش در سوریه، از طریق پلتفرمی که توسط کمیته نظامی عالی مشترک بین دو کشور تعیین میشود.
در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶، کمیته نظامی عالی عراق پایان مأموریت ائتلاف و تکمیل تخلیه پایگاهها و مقرهای فرماندهی در مناطق فدرال از مستشاران ائتلاف از جمله پایگاه عینالاسد و مقر فرماندهی عملیات مشترک) را اعلام کرد. این در حالی است که حمایت لجستیکی از عملیاتهای سوریه از طریق یک پایگاه هوایی در اربیل ادامه مییابد.