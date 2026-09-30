پخش زنده
امروز: -
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی آذربایجانشرقی از شناسایی و توقف یک مورد خاکبرداری و حفاری غیرمجاز در محدوده روستای جهانی کندوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، غلامرضا زینالی با اشاره به تداوم گشتهای حفاظتی و نظارت بر محدوده روستای جهانی کندوان گفت: در جریان عملیات مشترک پایگاه ملی میراثفرهنگی کندوان، یگان حفاظت میراثفرهنگی استان و کلانتری ۱۱ اسکو یک مورد خاکبرداری و حفاری غیرمجاز با هدف آمادهسازی زمین برای ساختوساز شناسایی شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ادامه داد: این تخلف در جریان رصد و پایش محدوده تحت حفاظت شناسایی شد و بلافاصله پس از اطلاع نیروهای عملیاتی، موضوع در دستور کار قرار گرفت و اقدامات قانونی برای توقف عملیات انجام شد.
وی افزود: با هماهنگی انجامشده و پس از اخذ دستور دادستان شهرستان اسکو، محل مورد نظر مُهر و موم و عملیات خاکبرداری و حفاری غیرمجاز بهطور کامل متوقف شد.
سرهنگ زینالی با تأکید بر حساسیت حفاظتی کندوان گفت: در محدودههای تاریخی و بهویژه در حریم و عرصه آثار ارزشمند، هرگونه عملیات عمرانی، خاکبرداری و تغییر وضعیت زمین بدون مجوزهای قانونی میتواند به ساختار تاریخی و ارزشهای میراثی منطقه آسیب وارد کند و با آن برخورد خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی با اشاره به ویژگیهای خاص بافت صخرهای کندوان بیان کرد: کندوان یک بافت تاریخی معمولی نیست و ساختار صخرهای، معماری دستکَند و تداوم سکونت در آن، حساسیت حفاظت از این روستا را دوچندان کرده است. هرگونه دخل و تصرف بدون مجوز میتواند علاوه بر ایجاد آسیب مستقیم به بافت، سیمای تاریخی و خوانایی این اثر جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی تصریح کرد: یگان حفاظت میراثفرهنگی با همکاری پایگاه ملی کندوان و دستگاههای انتظامی و قضائی، روند پایش و برخورد با تخلفات در این محدوده را با جدیت دنبال میکند و در صورت مشاهده هرگونه حفاری، خاکبرداری، ساختوساز یا تغییر کاربری غیرمجاز اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.