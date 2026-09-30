معاون کیفیت شرکت داروسازی پارس‌دارو از پیش‌بینی و اجرای تمهیدات لازم برای تأمین داروهای استراتژیک، مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی مورد نیاز تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حامد شعبانی، معاون کیفیت شرکت داروسازی پارس‌دارو با اشاره به اقدامات انجام‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: پس از این اتفاق، مجموعه پارس‌دارو و تیپیکو در کمیته‌های مختلف، پیش‌بینی‌های لازم را برای تداوم تولید و تأمین داروهای مورد نیاز انجام دادند و منابع و مسیرهای جایگزین و مطمئن برای تأمین اقلام مورد نیاز در نظر گرفته شد.

وی افزود: درخصوص داروهای استراتژیکی مانند آسپرین، ناپروکسن و همچنین داروهای نیمه‌جامد، علاوه بر مواد اولیه، اقلام بسته‌بندی نیز از پیش برنامه‌ریزی شده است تا نیاز سال ۱۴۰۵ به‌طور کامل تأمین شود. بخشی از این اقلام وارداتی است و بخشی نیز از کشورهای دیگر تأمین می‌شود و تاکنون در این زمینه با مشکل مواجه نبوده‌ایم.

افزایش صادرات یکی از مسیرهای ارتقای کیفیت

شعبانی همچنین افزایش صادرات را یکی از موضوعات مورد توجه شرکت دانست و گفت: صادرات علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، می‌تواند تضمین‌کننده و تأییدکننده کیفیت محصولات دارویی باشد؛ چراکه برای ثبت و عرضه محصول در کشورهای دیگر، شرکت‌ها باید الزامات رگولاتوری و نظارتی آن کشورها را رعایت کنند.

وی ادامه داد: در کشوری مانند افغانستان، محصول صادراتی علاوه بر بررسی مستندات، تحت بازرسی و آزمایش قرار می‌گیرد و شرکت ایرانی باید بتواند در بازار این کشور با تولیدکنندگان مختلف، از جمله شرکت‌های چینی، رقابت کند. بنابراین صادرات، خود مسیری برای افزایش و تثبیت کیفیت محصولات است.

معاون کیفیت پارس‌دارو با اشاره به بازارهای صادراتی این شرکت، بیان کرد: در حال حاضر در بازار افغانستان حضور داریم و در کشورهای دیگری نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. صادرات به عراق، به‌ویژه اقلیم کردستان عراق، کشورهای آسیای میانه و همچنین برخی کشورهای آفریقایی از جمله بازارهایی است که مورد توجه شرکت قرار دارد.

نوسازی زیرساخت‌ها و توسعه فناوری داخلی

شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجهیزات و زیرساخت‌های تولید، اظهار کرد: با وجود تحریم‌ها، شرکت نسبت به واردات برخی تجهیزات و ماشین‌آلات جدید اقدام کرده و فرآیند نصب و راه‌اندازی تجهیزات نیز در حال انجام است.

وی تأکید کرد: در کنار استفاده از تجهیزات وارداتی، استفاده از توان داخلی نیز در دستور کار قرار دارد و بخش فنی و نوسازی شرکت توانمندی لازم برای ساخت و تأمین بسیاری از قطعات و تجهیزات مورد نیاز را دارد. وابستگی به خارج بیشتر در مواردی وجود دارد که با فناوری‌های خاص یا تولید داروهای ویژه مرتبط باشد.

بازسازی خطوط تولید و توسعه محصولات نیمه‌جامد

معاون کیفیت پارس‌دارو همچنین از اجرای برنامه گسترده نوسازی زیرساخت‌های تولید خبر داد و گفت: طی دو سال و نیم گذشته، یکی از برنامه‌های اصلی شرکت، نوسازی زیرساخت‌ها بوده است.

وی افزود: یکی از بخش‌های شرکت که به دلیل مشکلات کیفی توسط سازمان مربوطه پلمب شده بود، به‌طور کامل تخریب و بازسازی شد و پس از انجام اقدامات لازم، مجوز فعالیت مجدد آن دریافت شد. خط محلول نیز به‌طور کامل بازسازی شده و در خط تولید محصولات نیمه‌جامد نیز نوسازی قابل توجهی انجام گرفته است.

شعبانی با اشاره به توسعه تجهیزات آزمایشگاهی گفت: در حوزه آزمایشگاه نیز اقدامات قابل توجهی برای نوسازی تجهیزات انجام شده است و ارتقای زیرساخت‌های کیفی همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی یکی از اقدامات نوآورانه پارس‌دارو در حوزه محصولات نیمه‌جامد را استفاده از بسته‌بندی‌های لمینیتی عنوان کرد و افزود: پارس‌دارو نخستین تولیدکننده محصولات نیمه‌جامد در ایران است که مجوز تولید این محصولات علاوه بر بسته‌بندی آلومینیومی، در تیپ‌های لمینیتی را دریافت کرده و محصولات خود را با این نوع بسته‌بندی وارد بازار کرده است.

عبور صادرات پارس‌دارو از مرز یک میلیون دلار

معاون کیفیت پارس‌دارو با اشاره به عملکرد صادراتی شرکت، گفت: با وجود شرایط دشوار تولید، صادرات شرکت امسال از مرز یک میلیون دلار عبور کرده است؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته میزان صادرات شرکت در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار بوده است.

شعبانی همچنین از رشد جایگاه شرکت در حوزه فروش خبر داد و اظهار کرد: در فروش ریالی، جایگاه شرکت به رتبه دهم رسیده و از نظر تعداد نیز به رتبه هفتم صنعت دارو دست یافته‌ایم.

وی افزود: در پنج ماه نخست سال، بودجه کامل سالانه شرکت از نظر تولید محقق شده است و با توجه به شرایط موجود و نیاز بازار، تولید در شرکت تقریباً به‌صورت ۲۴ ساعته ادامه دارد تا در تأمین داروهای تولیدی شرکت، کمبودی در کشور ایجاد نشود.