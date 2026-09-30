فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان بر یکپارچه‌سازی آمار واحد‌های حفاظت و حقوقی، تقویت گشت و بازرسی، تعیین تکلیف پرونده‌های در حال اقدام و اجرای دقیق طرح‌های حفاظتی در شهرستان‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ محمد مهدیخانی در نشست شورای حفاظت استان،گفت: در شهرستان زنجان طی ۶ ماه نخست سال ۶ فقره خلع ید انجام شده، تعداد پرونده‌های تنظیمی از ۱۱۲ مورد در سال گذشته به ۸۱ مورد رسیده و کشفیات ماده ۴۸ نیز از ۳۶ مورد به ۲ مورد کاهش یافته است.

مهدیخانی افزود: در ایجرود تعداد تصرفات از ۴ مورد به یک مورد کاهش یافته، ۲ مورد تبصره یک، ۲۸ گزارش مردمی، ۷۵ پرونده تنظیمی در مقابل ۲۶ مورد سال گذشته، صفر مورد ماده ۴۰، ۲ مورد اطفای حریق و ۲ مورد کشفیات ثبت شده است.

وی درباره خدابنده گفت: خلع ید از ۶۱ مورد سال گذشته به ۳۴ مورد رسیده که کاهش ۴۴ درصدی داشته است. در تبصره یک ۴ مورد در مقابل ۲ مورد سال گذشته، ۶۸ گزارش مردمی و ۵۲ پرونده تنظیمی در مقابل ۷۰ مورد سال گذشته ثبت شده و کشفیات نیز طی دو سال صفر بوده است.

فرمانده یگان حفاظت استان درباره ماهنشان ادامه داد: خلع ید از ۵ مورد به ۱۳ مورد افزایش یافته و رشد ۱۶۰ درصدی داشته است. در تبصره یک نیز یک مورد در مقابل صفر مورد سال گذشته، ۲۳ گزارش مردمی، ۵۸ پرونده تنظیمی ماده ۵۵ در مقابل ۷۴ مورد سال گذشته، ۲۴ مورد ماده ۴۴ در مقابل ۷ مورد سال گذشته و یک مورد کشفیات ثبت شده است.

وی افزود: در طارم، تعداد تبصره یک از ۵ مورد سال گذشته به ۲۶ مورد رسیده و افزایش ۲۲۰ درصدی داشته است. همچنین ۹۸ گزارش مردمی، ۵۴ پرونده تنظیمی، ۳ مورد ماده ۴۴ و ۳ مورد اطفای حریق در مقابل ۵ مورد سال گذشته ثبت شده است.

مهدیخانی درباره سلطانیه نیز گفت: خلع ید از ۵ مورد سال گذشته به صفر رسیده، تبصره از صفر به ۳ مورد افزایش یافته، ۱۷ گزارش مردمی و ۲۰ پرونده تنظیمی ثبت شده که کاهش ۳۸ درصدی داشته است. همچنین ۲ مورد ماده ۴۴، ۲ مورد اطفای حریق و ۴ مورد کشفیات ثبت شده است.

وی درباره خرمدره نیز از ثبت ۱۰ فقره خلع ید با افزایش ۴۳ درصدی، ۱۰ مورد تبصره، رسیدگی مطلوب به گزارش‌های مردمی و ۶ پرونده تنظیمی در مقابل ۹ مورد سال گذشته خبر داد و گفت: در بخش کشفیات موردی ثبت نشده است.

فرمانده یگان حفاظت استان با اشاره به گزارش‌های سامانه ۱۵۰۴ گفت: در زنجان ۸۳ مورد گزارش اجرا نشده به ۲ مورد، در خدابنده ۶۸ مورد به صفر و در طارم ۹۷ مورد به ۲ مورد کاهش یافته است. در خرمدره نیز موردی باقی نمانده، در سلطانیه ۳ مورد باقی است و ۷۵ مورد طارم نیز در مدت کوتاهی انجام شده است. ایجرود و ماهنشان نیز موردی نداشته‌اند.

وی درباره بازدید‌های معدنی ۶ ماه نخست سال گفت: در مجموع استان ۱۰۷ بازدید معدنی، ۲۸ پرونده و ۸ مورد جبران خسارت ثبت شده است.

وی درباره پنجره واحد زمین نیز افزود: در زنجان ۱۵ پرونده و در طارم ۴ پرونده در انتظار پاسخ است و در سایر شهرستان‌ها موردی وجود ندارد. همچنین طرح استانی مقابله با زمین‌خواری، تخریب و تصرف، تغییر کاربری و ساخت‌وساز از اول تا پایان مهرماه اجرا می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت استان درباره سامانه ۱۳۹ گفت: در زنجان ۲۹۱ پرونده ثبت شده که ۲۸۳ مورد در حال اقدام است؛ در طارم ۲۱۸ پرونده و ۲۱۱ مورد در حال اقدام؛ در ایجرود ۱۳۸ پرونده، ۱۱۷ مورد در حال اقدام و ۲۱ مورد در انتظار اقدام؛ در خدابنده ۲۰۳ پرونده، ۱۷۰ مورد در حال اقدام و ۲۶ مورد پاسخ داده شده؛ در خرمدره ۲۱ پرونده که همگی پاسخ داده شده و در سلطانیه ۷۵ پرونده که ۷۳ مورد در حال اقدام و ۲ مورد پاسخ داده شده است.

در ادامه جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، بر یکسان‌سازی آمار حفاظت و حقوقی تأکید کرد و گفت: آمار یک دوره زمانی باید بر اساس یک مبنای مشخص ثبت و ارائه شود.

بهرام تاره با اشاره به آمار واحد حفاظت افزود: حدود ۸۱ پرونده ماده ۵۵ با مساحت تقریبی ۹۰ هکتار، ۶ فقره اجرای احکام قضایی با مساحت تقریبی ۱۰ هکتار و در ماده ۴۸ حدود یک مترمکعب کشفیات در قالب یک محموله ثبت شده است.

وی ادامه داد: در سامانه ۱۵۰۴ تعداد ۱۱۲ پرونده، در بخش تخریب و تصرف در پایش و پنجره واحد ۱۰۳ مورد، چاه غیرمجاز ۹ مورد، پرونده‌های شعبات ویژه ۱۸۸ مورد، پرونده‌های تصرف ۳ مورد و پرونده‌های کیفری ۶۹۳ مورد ثبت شده است. همچنین یک مورد تصرف مجدد به مساحت ۳ هکتار گزارش شده است.