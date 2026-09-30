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با راه اندازی تعاونیهای جدید در نیمه نخست امسال ۴۱۴ فرصت شغلی جدید در خراسان جنوبی ایجاد شد.
مدیرکل کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، از تشکیل ۱۴ شرکت تعاونی جدید در نیمه نخست سال جاری در استان خبر داد.
اشرفی افزود: با حمایتهای دولت این تعاونیها درگرایشهای نیروگاههای خورشیدی، مسکن، کشاورزی و مشاغل خانگی با سرمایه اولیه ۳۱ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال است.
به گفته وی این تعاونیها مجموعا ۴۱۴ فرصت شغلی ایجاد کرده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به حوزه سبز و پایدار از جمله نیروگاههای خورشیدی و کشاورزی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تعداد اعضای این تعاونیها را ۱۷۸ نفر اعلام کرد.