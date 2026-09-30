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سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛ از پیگیری برای تسهیلگری در خصوص تامین ارز مورد نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان و رفع سختگیریها در تشخیص منشا خارجی ارز برای واردات در کمیته تخصصی که به منظور رفع موانع این بخش تشکیل شده است، خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا سعیدی، با انتقاد از سختگیریها در تشخیص منشا خارجی ارز برای واردات، از آن به عنوان مانعی در مسیر صنعتگران و تولیدکنندگان یاد کرد و گفت: پیرو نشستی که با رئیس بانک مرکزی داشتیم کمیته تخصصی متشکل از نمایندگانی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تشکیل شد تا در خصوص بررسی منشا ارز موردنیاز صنایع و واحدهای تولیدی تسهیلگری کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی کنونی تولیدکنندگان این است که ارز با منشا خارجی دارند، اما برای شفافسازی درباره آن درگیر بروکسی اداری میشوند ضمن اینکه این نگرانی را دارند که با ارائه اطلاعات از منشا ارز خارجی خود با موانعی ایجاد شده از سوی دشمنان برای ورود ارز به کشور مواجه شوند.
وی گفت: هم اکنون که واحدهای تولیدی و صنعتی برای واردات مواد اولیه به تامین ارز نیاز دارند، از سوی دیگر نباید دشمنان از منشا ارز خارجی آنها آگاه شوند و به بهانه تحریمها مانع از ورود ارز به کشور شوند، لازم است در این زمینه با حذف ضوابط سختگیرانه تسهیلگری شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: البته میتوان برای کارخانجاتی که نیاز داخلی را تامین میکنند محدودیتهایی همچون مدیریت ایمنی (HSE) را مورد بررسی قرار داد و شاخصهای کنترل کننده و استاندارد این بخش، همچنین میزان اثرگذاری تولیدات آنها بر رفع مشکلات اقتصادی کشور در کمیته تخصصی مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بنده به طور جدی پیگیر هستم تا در این زمینه تسهیلگری شود کمااینکه با معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این خصوص صحبت کردم و وی این نوید را داد که در حال تنظیم آیین نامهای برای تسهیل روند تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه هستند که تا دو هفته آینده محقق میشود که امیدوارم این مهم با تاخیر مواجه نشود.