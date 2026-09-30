مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی یک مجتمع گردشگری در شهرستان کنارک با حجم سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان در هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمدهادی طهرانی‌مقدم گفت: این طرح در زمینی به مساحت یک هکتار و با زیربنای دو هزار مترمربع احداث خواهد شد. برای ایجاد این مجتمع گردشگری که موافقت اصولی آن از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی صادر شده، مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیش‌بینی شده و با بهره‌برداری از آن زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰ نفر فراهم خواهد شد.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از اولویت‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان است و تلاش می‌کنیم با تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، زمینه افزایش ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان فراهم شود.