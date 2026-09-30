به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، رضا رحمانی در آغاز رزمایش سطح یک سیل و طوفان شمال‌غرب کشور با تأکید بر اتکای صنعت آب و برق به توان داخلی، دستاورد‌های کشور در این حوزه را حاصل دانش و تخصص نیرو‌های ایرانی عنوان کرده و افزود: عملکرد نیرو‌های عملیاتی در شرایط سخت باید مستندسازی و به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای نوسازی تجهیزات امدادی و عملیاتی آذربایجان‌غربی، تصریح کرد: با خرید حدود ۴۰ دستگاه آمبولانس مدرن و بیش از ۲۰ دستگاه دیزل‌ژنراتور سنگین سیار، امکان اعزام سریع به نقاط مختلف استان در شرایط اضطراری فراهم شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به مجهز شدن ناوگان امدادی استان به تجهیزات نوین از جمله پهپاد‌های شناسایی نیز اشاره کرده و افزود: مجموعه اقدامات با هدف جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات حیاتی به مردم با جدیت دنبال می‌شود.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه، اجرای پویش «رود روان» و لایروبی مسیر رودخانه‌ها را از اقدامات مؤثر در هدایت روان‌آب‌ها دانسته و اضافه کرد: حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و این مسیر در سال آبی جدید نیز ادامه خواهد یافت.

وی در پایان، انسجام، هم‌افزایی بین‌استانی و توزیع عادلانه خدمات را از اصول مدیریت بحران و توسعه استان دانسته و افزود: باید همکاری با استان‌های همجوار و استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای رونق صادرات، پیوند اقتصاد منطقه‌ای و رفع محرومیت‌ها تقویت شود.