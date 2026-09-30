به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار دلیری ، با اشاره به سهم بالای موتورسیکلت سواران فاقد گواهینامه در تصادفات جرحی و فوتی، اظهار کرد: پلیس در راستای حفظ جان شهروندان و پیشگیری از حوادث مرگبار، هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت.

سردار دلیری با اشاره به روند نگران کننده تصادفات موتورسیکلت‌سواران در معابر درون و برون‌شهری اظهار داشت: رانندگی با هرگونه وسیله نقلیه بدون داشتن گواهینامه معتبر، صراحتاً به عنوان جرم شناخته می‌شود؛ از این رو طرح ساماندهی و توقیف موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و راکبان فاقد گواهینامه با قاطعیت در سراسر استان اجرا خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: در این خصوص ضمن توقیف وسیله نقلیه، رانندگان و راکبان فاقد گواهینامه به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به عواقب جبران‌ناپذیر حوادث رانندگی برای افراد فاقد گواهینامه تصریح کرد: شهروندان و به ویژه والدین توجه داشته باشند که در صورت وقوع تصادف، شرکت‌های بیمه عملاً هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت و جبران خسارات مالی و جانی رانندگان فاقد گواهینامه نخواهند داشت.