پخش زنده
امروز: -
۳۲سالمند زیرپوشش کمیته امداد استان اصفهان، مهمان همایش ملی سالمندان در مشهد مقدس میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: این برنامه با هدف تکریم و حفظ منزلت سالمندان و فراهم کردن زمینه زندگی باکیفیتتر برای این قشر برگزار میشود.
کریم زارع افزود: امسال نیز ۳۲ نفر از سالمندان زیر پوشش کمیته امداد این استان در برنامه حضور خواهند داشت و در کنار سایر سالمندان استانهای کشور، از برنامههای پیشبینیشده بهرهمند میشوند.
زارع ادامه داد: برنامههای این همایش تنها به زیارت محدود نمیشود و برای سالمندان، مجموعهای از برنامههای شاد، فرهنگی و آموزشی نیز پیشبینی شده است که آموزشهای مرتبط با خودمراقبتی در دوران سالمندی، توجه به سلامت جسم و روان، حفظ نشاط و راهکارهای داشتن زندگی سالمتر و باکیفیتتر از جمله این برنامهها خواهد بود.
در حال حاضر بیش از ۷۸ هزار نفر سالمند تحت حمایت قرار کمیته امداد استان اصفهان قرار دارند.