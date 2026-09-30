به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: این برنامه با هدف تکریم و حفظ منزلت سالمندان و فراهم کردن زمینه زندگی باکیفیت‌تر برای این قشر برگزار می‌شود.

کریم زارع افزود: امسال نیز ۳۲ نفر از سالمندان زیر پوشش کمیته امداد این استان در برنامه حضور خواهند داشت و در کنار سایر سالمندان استان‌های کشور، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند می‌شوند.

زارع ادامه داد: برنامه‌های این همایش تنها به زیارت محدود نمی‌شود و برای سالمندان، مجموعه‌ای از برنامه‌های شاد، فرهنگی و آموزشی نیز پیش‌بینی شده است که آموزش‌های مرتبط با خودمراقبتی در دوران سالمندی، توجه به سلامت جسم و روان، حفظ نشاط و راهکار‌های داشتن زندگی سالم‌تر و باکیفیت‌تر از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.

در حال حاضر بیش از ۷۸ هزار نفر سالمند تحت حمایت قرار کمیته امداد استان اصفهان قرار دارند.