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رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفهای سرقت منازل خبر داد که با انجام بیش از ۶۰ فقره سرقت در مناطق اطراف تهران، فعالیت خود را متوقف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار ضرغام آذین، رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا، اظهار داشت: در پی افزایش گزارشهای مربوط به سرقت منازل با استفاده از خودروهای مختلف در حومه تهران، پروندهای ویژه در اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی تشکیل و تحقیقات تخصصی آن آغاز شد.
وی با اشاره به ماهیت حرفهای این باند افزود: کارآگاهان با بررسی دقیق صحنههای جرم، تحلیل الگوهای رفتاری سارقان و شناسایی خودروهای مورد استفاده، موفق به شناسایی هویت اعضای این باند شدند. بررسیها نشان داد که سارقان با استفاده از خودروهای دارای پلاکهای جعلی یا مسروقه، در ساعات مشخصی از روز اقدام به سرقت میکردند.
سردار آذین تصریح کرد: در جریان عملیاتهای هماهنگ، سرکرده باند و تعدادی از اعضای آن که در سرقتهای مختلف با افراد متفاوتی همکاری داشتند، دستگیر شدند. در این عملیات، مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه شامل تجهیزات الکترونیکی، جواهرات و سایر کالاهای قیمتی کشف و ضبط گردید و بخشی از آنها به مالباختگان بازگردانده شد.
وی در پایان تأکید کرد: متهمان در جریان بازجوییهای فنی، به بیش از ۶۰ فقره سرقت منزل اعتراف کردهاند. همچنین با شناسایی ۴۵ نفر از مالباختگان، اقدامات قانونی برای رسیدگی به شکایات آنان در جریان است و تحقیقات برای کشف سایر اعضای باند و اموال مسروقه ادامه دارد.