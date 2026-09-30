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دوره جدید استعدادیابی تیم ملی فوتبال نونهالان با حضور مصطفی قنبرپور، سرمربی تیم ملی نونهالان ایران در کیش برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: با هدف شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای برتر فوتبال پایه، برنامه استعدادیابی تیم ملی فوتبال نونهالان جمهوری اسلامی ایران ویژه بازیکنان متولد سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، در روزهای ۸ و ۹ مهر در ورزشگاه المپیک کیش برگزار خواهد شد.
بازیکنان مستعد رشته ورزشی فوتبال در رده سنی نونهالان زیر نظر کادر فنی تیم ملی ارزیابی و بررسی خواهند شد.
برگزاری این رویداد، فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیتهای فوتبال پایه کیش و فراهمسازی زمینه معرفی استعدادهای برتر به ساختار تیمهای ملی فوتبال کشور خواهد بود.
دوره استعدادیابی در زمین چمن شماره یک ورزشگاه المپیک کیش برگزار میشود و هیئت فوتبال منطقه آزاد کیش مسئول هماهنگی و اجرای فرآیند استعدادیابی نونهالان است.