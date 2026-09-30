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همزمان با سالروز ملی بزرگداشت مولانا، خانه فرهنگ و هنر هورشیدبا هدف آموزش، حمایت از هنرجویان، شهرستان بهشهر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با سالروز ملی بزرگداشت مولانا، خانه فرهنگ و هنر هورشید با نظارت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بهشهر افتتاح شد.
مدیر خانه فرهنگ و هنر هورشید، گفت: این مجموعه با هدف آموزش، حمایت از هنرجویان، توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری و رونق صنایعدستی فعالیت خود را آغاز کرده است.
حجاریزاده افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ هنرجو در خانه فرهنگ و هنر هورشید مشغول آموزش و فعالیت هستند و در این مجموعه، رشتههای مختلف هنری و صنایعدستی از جمله هنرهای تجسمی، گلیمبافی، جاجیمبافی، سفالگری، خوشنویسی، مجسمهسازی و نقشبرجسته آموزش داده میشود.
مدیر خانه فرهنگ و هنر هورشید، با اشاره به اهداف راهاندازی این مجموعه گفت: تلاش ما این است که با ایجاد فضایی مناسب برای آموزش و تولید، استعدادهای هنرجویان را شکوفا کرده و زمینه معرفی و عرضه آثار آنان را فراهم کنیم.
حجاریزاده، افزود: فرهنگ و هنر زمانی ماندگار میشود که از مرحله آموزش به تولید و اشتغال برسد و امیدواریم خانه فرهنگ و هنر هورشید بتواند گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان، حفظ هنرهای بومی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستان بهشهر بردارد.