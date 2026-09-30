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آثار منتخب سی وهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان برای اولینبار در همه استانهای کشور روی پرده میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا فرجی مدیر امور استانهای جشنواره اعلام کرد، با استقبال سینماداران در همه استانها، برای اولینبار آثار منتخب دوره سیوهشتم در ۳۲ استان کشور روی پرده خواهند رفت و این دوره، شاهد برگزاری جشنوارهای به گستره ایران خواهیم بود.
فرجی تاکید کرد: ایجاد فضایی پرنشاط برای کودکان و نوجوانان به بهانه جشنواره در این شرایط کشور، از جمله محورهای برگزاری این دوره است و بر همین مبنا نیز، ستاد برگزاری با درخواست سینماداران برای نمایش آثار منتخب در همه استانها موافقت کرد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، منتخب فیلمهای بخش مسابقه در ۳۲ استان کشور و در قالب سانسهای ویژه دانشآموزی به نمایش درخواهند آمد. اکران این آثار در سانسهای صبح انجام میشود.
مدیر امور استانهای جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان همچنین درباره نمایش آثار در سینماهای تهران گفت: در شهر تهران سینماهایی برای نمایش فیلمهای منتخب جشنواره ویژه دانشآموزان در نظر گرفته شده است که از جمله آنها میتوان به سینماهای فرهنگ، موزه سینما، شاهد، فلسطین، مگامال، کارون، پرده طلایی اشاره کرد.
فرجی ادامه داد: انتخاب سینماها در تهران با توجه به موقعیت جغرافیایی و قابلیت دسترسی بهتر مخاطبان مناطق انجام شده است تا مدارس بتوانند برنامهریزی مناسبی برای حضور دانشآموزان در سینما اتخاذ کنند.
بر اساس اعلام روابط عمومی جشنواره، مدارس میتوانند برای هماهنگی و برنامهریزی اکرانهای دانشآموزی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با مدیران سینماها در استانهای مختلف در ارتباط باشند.
سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار میشود.