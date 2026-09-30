به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رسانه فدراسیون والیبال جلسه قرعه کشی و تعیین برنامه و نحوه برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر زنان ایران سال ۱۴۰۵ ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۴ مهر به صورت حضوری در سالن همایش‌های فدراسیون برگزار می‌شود و باشگاه‌ها برای معرفی نماینده رسمی خود به صورت مکتوب تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۳ مهرماه فرصت دارند.

همچنین در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است که به منظور رعایت قوانین و مقررات مالی فدراسیون و تضمین حسن اجرای مسابقات، ضروری است باشگاه‌ها نسبت به واریزی کامل مبلغ ورودیه و ثبت حداقل ۵۰ درصد قرارداد بازیکنان و کادر فنی خود تا پیش از قرعه کشی اقدام نمایند.

عدم انجام این موارد در مهلت مقرر، به منزله انصراف باشگاه از شرکت در مسابقات لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۵ تلقی خواهد شد.