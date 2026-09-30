مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران از قرارداد تولید ۱۵ قطار ملی برای مترو تهران، برنامه تولید پنج قطار در سال جاری و باز تعمیر ۳۰ قطار مترو تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا شیخ‌طاهری، با اشاره به آخرین وضع تولید قطار ملی گفت: برای تولید قطار ملی، ۱۵ قطار با مترو تهران قرارداد داریم که از این تعداد، دو قطار در در آذر و اسفندسال گذشته تحویل داده شد.

وی افزود: سال جاری نیز برنامه‌ریزی برای تولید پنج قطار انجام شده است و فکر می‌کنیم سه قطار را تا پایان سال تحویل دهیم.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران ادامه داد: در حال حاضر دو قطار در سیر هستند و پنج قطار نیز در حال تولید است و یک قطار نیز در گذشته تولید شده است.

شیخ‌طاهری همچنین از آغاز همکاری جدید میان شرکت واگن‌سازی تهران و شرکت اتوبوسرانی تهران خبر داد و گفت: یک کار جدید را به صورت مشترک با اتوبوسرانی تهران آغاز کرده‌ایم که بر اساس آن از ظرفیت‌های واگن‌سازی تهران برای باز تعمیر اتوبوس‌های قدیمی تهران استفاده می کنیم.

وی با اشاره به روند باز تعمیر قطارهای مترو گفت: باز تعمیر قطارها با سرعت در حال پیش رفتن است و امسال در ۶ ماهه نخست، معادل کل سال گذشته باز تعمیر قطارهای مترو انجام شده است.

مدیرعامل شرکت واگن‌سازی تهران توضیح داد: سال گذشته در مجموع حدود ۱۵ قطار را باز تعمیر کردیم، اما امسال تا پایان شهریور۱۲ قطار باز تعمیر شده است.

شیخ‌طاهری با اشاره به برنامه این شرکت برای ادامه روند باز تعمیر ناوگان مترو در سال جاری گفت: برنامه ما این است که تا پایان سال ۳۰ قطار را باز تعمیر کنیم و تلاشمان این است که به این برنامه برسیم.

وی گفت:در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۲ قطار باز تعمیر شده است و روند اجرای این برنامه ادامه دارد.