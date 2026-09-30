معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ایران با ثبت ۳۰ اثر در ۱۱۳ سایت جهانی، در زمره ۱۰ کشور برتر جهان از نظر ثبت آثار در فهرست میراث جهانی قرار دارد و در حوزه میراث ناملموس نیز جزو چهار کشور نخست جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی دارابی در آیین گرامیداشت هفته گردشگری در بجنورد گفت: ایران سرزمینی با پیشینه تاریخی هفت هزار ساله است که حدود یک میلیون اثر و شی تاریخی در آن وجود دارد و تاکنون ۴۳ هزار اثر به ثبت رسیده است.

وی افزود: ایران علاوه بر آثار تاریخی و فرهنگی، از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه میراث ناملموس برخوردار است و جایگاه کشور در ثبت جهانی این میراث نشان‌دهنده عمق و تنوع فرهنگی ایران است.

معاون وزیر میراث فرهنگی خراسان شمالی را استانی برخوردار از تنوع اقوام و فرهنگ‌های بومی دانست و بر استفاده از ظرفیت جشنواره‌هایی مانند انگور و زعفران برای معرفی این داشته‌ها تأکید کرد.

دارابی گفت: اگر گردشگران نبودند بسیاری از نقاط ناشناخته جهان نیز کشف نمی‌شدند و امروز معرفی ظرفیت‌ها، یکی از نیاز‌های اصلی توسعه گردشگری در کشور است.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در توسعه گردشگری گفت: بدون کمک رسانه‌ها نمی‌توانیم در حوزه گردشگری کار را به پیش ببریم و معرفی ظرفیت‌ها نیازمند همراهی رسانه‌هاست.

دارابی افزود: برنامه ایران جان را فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری خراسان شمالی دانست و گفت این برنامه می‌تواند زمینه معرفی شدن بیشتر جاذبه‌های استان را فراهم کند.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از نیاز‌های گردشگری استان دانست و گفت قرار است تعداد پرواز‌های بجنورد به سه پرواز در هفته افزایش یابد ظرفیتی که به گفته او باید بیش از این توسعه پیدا کند.

دارابی هدف کشور را رسیدن به ۱۷ میلیون گردشگر خارجی عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم ضروری است.

احمد دیناری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی نیز از قرار گرفتن مرمت ارگ بجنورد در دستور کار خبر داد و گفت: همچنین رویداد یوزپلنگ ایرانی ۱۳ آذر برگزار خواهد شد.