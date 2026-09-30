مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: مسابقات قرآنی صنعت آب و برق فرصتی برای انس بیشتر همکاران و خانواده‌های آنان با کلام وحی و ترویج فرهنگ قرآنی در خانواده بزرگ این صنعت است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جواد محجوبی مدیرعامل این شرکت، در آیین افتتاحیه مرحله استانی شانزدهمین دوره مسابقات قرآن همکاران و فرزندان صنعت آب و برق استان یزد که به میزبانی این شرکت برگزار شد، گفت: میزبانی این محفل قرآنی برای شرکت آب منطقه‌ای یزد افتخاری ارزشمند است.

وی با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی فردی و اجتماعی افزود: قرآن کریم کتاب هدایت، رحمت و زندگی است و انس با کلام وحی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اخلاق، معنویت و بصیرت در جامعه باشد.

محجوبی ادامه داد: کارکنان صنعت آب و برق، خدمتگزاران دو نعمت بزرگ الهی یعنی آب و روشنایی هستند. آب مایه حیات و برق زمینه‌ساز روشنایی، حرکت و آبادانی جامعه است. خدمت در این عرصه زمانی ارزشمندتر خواهد بود که با نیت خالص، امانتداری و اخلاق قرآنی همراه شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه آب و برق امانتی در اختیار خدمتگزاران این صنعت است، تصریح کرد: مسئولیت ما تنها تأمین و ارائه خدمات نیست، بلکه باید در حفظ و بهره‌برداری صحیح از این نعمت‌ها، خود را در برابر مردم و خداوند مسئول بدانیم.

وی با تأکید بر اهمیت حضور خانواده‌ها و فرزندان کارکنان در این مسابقات گفت: برگزاری مسابقات قرآن، صرفاً یک رقابت برای کسب رتبه نیست، بلکه فرصتی برای ایجاد انس بیشتر با قرآن، تقویت معنویت در محیط کار و خانواده و انتقال آموزه‌های اخلاقی و قرآنی به نسل آینده است.

محجوبی خطاب به فرزندان شرکت‌کنندگان اظهار کرد: شما سرمایه‌های آینده این سرزمین هستید و هر قدمی که در مسیر قرآن بردارید، آثار آن در زندگی و آینده شما ماندگار خواهد بود. در این رقابت، کسب مقام ارزشمند است، اما مهم‌تر از آن، نزدیک‌تر شدن به قرآن و بهره‌گیری از آموزه‌های آن در رفتار و زندگی است.

وی همچنین از داوران، عوامل اجرایی و ستاد برگزاری مسابقات قدردانی کرد و گفت: امیدواریم این رویداد زمینه‌ساز استمرار و توسعه برنامه‌های قرآنی در خانواده بزرگ صنعت آب و برق استان یزد باشد و به برکت قرآن کریم، توفیق خدمت صادقانه به مردم بیش از پیش نصیب همه همکاران شود.