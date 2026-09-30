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معاون وزیر کشاورزی، راهبردهای کلان جنگلداری ایران را در نشست جهانی فائو تشریح کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بیستوهشتمین نشست کمیته جنگلداری فائو (COFO۲۸) در رم، ضمن تشریح اقدامات تحولآفرین ایران، بر ضرورت دسترسی عادلانه به منابع مالی بینالمللی و انتقال فناوری برای تحقق اهداف جهانی جنگل تأکید کرد.
رئیس سازمان منابع طبیعی در این اجلاس بینالمللی، اجرای طرح ملی «کاشت یک میلیارد درخت»، مدیریت یکپارچه حوزههای آبخیز و مقابله با کانونهای گردوغبار را از محورهای اصلی برنامههای ایران برشمرد و افزود: «توسعه جنگلداری اجتماعی با محوریت توانمندسازی جوامع محلی و اقتصاد زیستی، اولویت اصلی ما در حفاظت از عرصههای جنگلی است.»
افلاطونی با اشاره به اهمیت همکاریهای بینالمللی خاطرنشان کرد: «کشورهای عضو باید برای دستیابی به اهداف جهانی جنگل، تعاملات فناورانه و تبادل تجربیات را تقویت کنند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای اشتراکگذاری موفقترین مدلهای مدیریت آبخیزداری اعلام میدارد.»
او در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به شرایط کشور، ضمن گرامیداشت یاد شهدای حافظ طبیعت، از شهادت جمعی از جنگلبانان ایرانی در حمله و بمباران مورخ ۲۸ مارس ۲۰۲۶ یاد کرد و پیمان بست که سازمان منابع طبیعی با عزمی راسخ، مسیر سبز و پرافتخار آنان را ادامه دهد.