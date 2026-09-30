رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت : برای خانواده های دارای دو معلول و بیشتر تا پایان سال مسکن تهیه می شود.

تامین مسکن برای خانواده های دارای دو معلول و بیشتر تا پایان سال در کشور

تامین مسکن برای خانواده های دارای دو معلول و بیشتر تا پایان سال در کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان بابایی کارنامی امروز در گرگان گفت: طبق تفاهم کمیسیون اجتماعی مجلس وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه مکلف شدند تا پایان سال برای خانواده‌هایی که دارای دو معلول یا بیشتر هستند مسکن تهیه کنند

او افزود: ۱۰ هزار خانوار در کشور مشمول این طرح می‌شوند

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تلاش برای افزایش حق پرستاری و مستمری‌های مددجویان نهاد‌های حمایتی خبر داد.بابایی کارنامی همچنین ادامه داد: مجلس پیگیر است تا مبلغ کالابرگ را به دو میلیون تومان افزایش دهد

