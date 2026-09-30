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رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: باید ارتباط و همکاری بیشتری میان حوزه سلامت، گردشگری، دانشگاه و فناوری شکل بگیرد و از توان علمی دانشگاهها برای توسعه گردشگری سلامت استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر شبستری امروز در نخستین نشست علمی تخصصی «فرصتها و چالشهای توسعه گردشگری سلامت در استان خراسان رضوی» در مشهد، افزود: خراسان رضوی با توجه به ظرفیتهای پزشکی، درمانی و دانشگاهی و همچنین حضور گسترده زائران و گردشگران در مشهد، ظرفیت قابل توجهی در حوزه گردشگری سلامت دارد.
وی افزود: برای استفاده از این ظرفیت، لازم است ارتباط و همکاری بیشتری میان حوزه سلامت، گردشگری، دانشگاه و فناوری شکل بگیرد و از توان علمی دانشگاهها برای توسعه گردشگری سلامت استفاده شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاریهای علمی و آموزشی و استفاده از ظرفیتهای دو دانشگاه در حوزه گردشگری سلامت به امضا رسید.
شبستری گفت: معرفی دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد و توسعه همکاریهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه میتواند در تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز حوزه گردشگری سلامت مؤثر باشد.
وی همچنین بر اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در گردشگری سلامت تأکید کرد و افزود: سامانههای معرفی گردشگری سلامت، نمایشگاههای آنلاین و خدمات پزشکی از راه دور و تلهمدیسین میتوانند در معرفی ظرفیتهای درمانی استان و تسهیل ارتباط گردشگران سلامت با مراکز درمانی مورد استفاده قرار گیرند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأکید کرد: گردشگری سلامت یک حوزه میانرشتهای است و توسعه آن نیازمند همکاری مجموعههای مختلف از جمله دانشگاهها، مراکز درمانی، فعالان گردشگری و بخش فناوری است.
در این نشست همچنین از برخی دستاوردهای نوین گردشگری سلامت رونمایی شد و بر استمرار همکاریهای علمی و اجرایی برای توسعه این حوزه در خراسان رضوی تأکید شد.