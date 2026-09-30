به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیر امور آب و فاضلاب سردشت گفت: این ۲ دستگاه دیزل ژنراتور برای تامین برق مورد نیاز ایستگاه‌های پمپاژ سایت‌های ۲ و ۳ خریداری، نصب و راه‌اندازی شد.

مهران نیکی‌خواه افزود: بهره‌برداری از این تجهیزات موجب افزایش پایداری شبکه آب آشامیدنی شهر سردشت شده و در زمان قطع برق، برق مورد نیاز ایستگاه‌های پمپاژ را تامین می‌کند تا روند آبرسانی به شهروندان بدون اختلال ادامه یابد.

وی با اشاره به وضعیت شبکه آب این شهر در سال گذشته اظهار کرد: همزمان با قطعی برق، بیش از ۵۰ درصد شبکه آب شهری با قطعی یا افت فشار مواجه می‌شد که این موضوع موجب گلایه شهروندان شده بود.

مدیر امور آب و فاضلاب سردشت ادامه داد: امسال با همکاری اداره توزیع نیروی برق و مدیریت بهتر خاموشی‌ها، میزان اختلال در شبکه آب آشامیدنی به حداقل رسیده و با ورود این ۲ دستگاه دیزل ژنراتور به مدار، مشکل ناشی از قطعی برق در ایستگاه‌های پمپاژ نیز برطرف شده است.

نیکی‌خواه با اشاره به تعداد مشترکان آب آشامیدنی شهرستان سردشت گفت: این شهرستان ۳۴ هزار مشترک آب دارد که از این تعداد، ۲۳ هزار مشترک مربوط به شهر سردشت، چهار هزار مشترک مربوط به نلاس و هفت هزار مشترک نیز در شهر ربط هستند.