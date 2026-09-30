اجلاسیه شهدای شهرستان بویراحمد
اجلاسیه ۶۵۰ شهید شهرستان بویراحمد با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و آشنایی نسل جوان با آرمانها، ارزشها و سیره شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ انوری فرمانده سپاه شهرستان بویراحمد گفت: در این اجلاسیه، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و تبیین آرمانهای شهدا برای نوجوانان و جوانان تاکید شد.
وی افزود: برگزاری این اجلاسیه، گامی در جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای شهرستان بویراحمد و تقویت ارتباط نسل جوان با ارزشهای دفاع مقدس و آرمانهای شهدا است.
آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم گفت: اسلام هیچگاه در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای خود بدون مواجهه با دشواریها و دشمنیها به موفقیت دست نیافته است.
آیت الله ملک حسینی افزود: اسلام از آغاز با دعوت به توحید و کرامت انسانی همراه بوده و جریان طاغوت همواره در برابر گسترش توحید و نفی شرک ایستادگی کرده است.
وی ادامه داد: انبیای الهی و پیروان راستین آنان در طول تاریخ در برابر دشمنان و جریانهای مخالف ایستادگی کرده و با مقاومت، عزت و آرمانهای خود را به نسلهای بعد منتقل کردهاند.
آیت الله ملک حسینی همچنین با اشاره به جایگاه شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی، بیان کرد: شهدا انسانهایی بودند که در میدان مبارزه و دفاع از آرمانهای خود ایستادگی کردند و هیچگاه در برابر دشمن دچار ضعف و عقبنشینی نشدند.
وی همچنین بر ضرورت هوشیاری و ایستادگی مؤمنان در برابر فتنهها و تهدیدها تأکید و عنوان شد که پیروزی در گرو حضور و مقاومت در میدان است.
آیت الله ملک حسینی، مقاومت، جهاد، ایثار و شهادت بهعنوان سه محور اساسی در حفظ آرمانهای دینی و انقلابی مورد تأکید قرار گرفت و بر ضرورت انتقال این مفاهیم به نسل جوان تأکید کرد.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد و برنامههای فرهنگی و معنوی مختلفی نیز در راستای معرفی شخصیت و اهداف شهدا اجرا شد.