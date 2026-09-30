نشست هم‌اندیشی و بررسی مسائل حوزه آرد و نان شهرستان یزد با حضور محمدجواد آقایی، فرماندار یزد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان یزد و اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه نانوایان، در محل اتحادیه صنف نانوایان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار یزد در این نشست با اشاره به سختی و شرایط خاص حرفه نانوایی، بر ضرورت توجه به ساعات طولانی فعالیت، فشار کاری و شرایط محیطی این صنف، به‌ویژه در فصل گرما، تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی ساعات و نحوه فعالیت نانوایی‌ها باید متناسب با تراکم جمعیت، میزان تقاضا و شرایط هر منطقه صورت گیرد تا ضمن توجه به شرایط کاری نانوایان، دسترسی مناسب و مستمر مردم به نان نیز حفظ شود.

آقایی با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات متوازن و منصفانه در حوزه آرد و نان اظهار داشت: رویکرد مدیریت شهرستان، توجه همزمان به دغدغه‌های نانوایان و صیانت از حقوق و رضایتمندی مردم است و تصمیمات این حوزه باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن پایداری فعالیت واحد‌های نانوایی، نیاز شهروندان نیز به نحو مطلوب تأمین شود.

وی با اشاره به موضوع سهمیه آرد نانوایی‌ها افزود: سهمیه‌ها و نحوه توزیع آرد نیازمند مدیریت دقیق و متناسب با شرایط واقعی هر منطقه، میزان فعالیت نانوایی‌ها و نیاز مصرف‌کنندگان است و هرگونه تغییر در این زمینه باید با هماهنگی دستگاه‌های متولی و همراهی صنف نانوایان انجام شود.

فرماندار یزد همچنین بر ضرورت شفافیت در تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی مناسب و مدیریت صحیح فرآیند تخصیص و توزیع آرد تأکید کرد و گفت: تغییرات احتمالی در سهمیه‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی یا شکل‌گیری نارضایتی میان مردم و نانوایان شود؛ بلکه باید با مدیریت صحیح، اعتماد و تعامل سازنده میان مردم، نانوایان و دستگاه‌های مسئول تقویت شود.

آقایی با قدردانی از تلاش نانوایان در تأمین یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های روزانه مردم خاطرنشان کرد: نانوایی حرفه‌ای سخت و مسئولیت‌آفرین است و مدیریت شهرستان نیز با درک شرایط این صنف، پیگیری مسائل و مشکلات نانوایان و رفع موانع موجود در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های قانونی را دنبال خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت مدیریت دقیق بازار، بر تقویت هماهنگی میان اتحادیه نانوایان، اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی، دستگاه‌های اجرایی و سایر مجموعه‌های مرتبط تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی مشترک برای استمرار پایدار تأمین و توزیع نان، کاهش نارضایتی‌ها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان شد.