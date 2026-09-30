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سردار اکبری با خانواده شهیدان ابراهیم ایثارگر و محمد گلستانیفر به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار اکبری فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه علیه السلام به همراه فرمانده و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اسفراین با حضور در منزل خانوادههای معظم شهیدان ابراهیم ایثارگر و محمد گلستانیفر، با آنان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، سردار اکبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، از صبر، استقامت و فداکاری خانوادههای معظم شهدا تجلیل و اضافه کرد : عزت و امنیت امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی شهدا و صبوری خانوادههای آنان است.
وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، خانوادههای شهدا را سرمایههای ارزشمند نظام اسلامی دانست و بر لزوم تکریم و پاسداشت مقام شامخ شهیدان و خانوادههای معظم آنان تأکید کرد.
در ادامه این دیدار، خانوادههای معظم شهدا نیز به بیان خاطرات و مطالبی از زندگی و سیره شهیدان پرداختند. این دیدارها با اهدای لوح تقدیر و تکریم خانوادههای معظم شهدا به پایان رسید.