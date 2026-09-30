فرمانده انتظامی فارس گفت: در هفت ماه گذشته بیش از ۱۲ و نیم تن مواد مخدر و هفت و نیم میلیون لیتر سوخت قاچاق ، کشف و ۱۴۴ دستگاه تانکر سوخت توقیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فارس با تشریح عملکرد هفت‌ماهه پلیس استان گفت: بیش از ۱۲.۵ تن مواد مخدر، ۷.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و نزدیک به ۶ همت کالای قاچاق در این مدت کشف و ۱۴۴ دستگاه تانکر سوخت نیز توقیف شده است.

کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌های مهم در فارس

سردار عزیزالله ملکی در حوزه مقابله با جرائم گفت: در حوزه سرقت، تمرکز ویژه‌ای بر تقویت سرانگشتان انتظامی و افزایش توان عملیاتی در نقاطی که مردم نیاز بیشتری به خدمات پلیس داشتند، صورت گرفت.

او افزود: در نتیجه این اقدامات، کشف سرقت‌ها ۲۴ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار و ۶۳۷ فقره سرقت کشف شد و در شش ماه گذشته نیز حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ فقره سرقت کشف شده است.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به کاهش ۳۷ درصدی سرقت‌های مهم، بیان کرد: سرقت‌هایی که موجب برهم خوردن امنیت روانی مردم می‌شود، در اولویت پلیس قرار دارد و فرماندهان و پلیس آگاهی مکلف شده‌اند با جدیت نسبت به کشف این سرقت‌ها اقدام کنند.

او همچنین از افزایش ۴۲ درصدی دستگیری سارقان خبر داد و یکی از اولویت‌های جدی پلیس را مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت: در شش ماه گذشته بیش از ۱۲.۵ تن مواد مخدر در استان فارس کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۶ درصد افزایش داشته است.

او ادامه داد: در برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر نیز افزایش ۱۰ درصدی دستگیری‌ها را شاهد بوده‌ایم و دستگیری معتادان متجاهر نیز حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی فارس از انهدام ۳۵ باند فعال در حوزه مواد مخدر خبر داد و گفت: میزان انهدام این باند‌ها نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

افزایش ۲۷ درصدی کشف سلاح

ملکی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه سلاح اظهار کرد: در حوزه کشف سلاح نیز حدود ۲۷ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم.

او افزود: در حوزه انهدام باند‌های خرید و فروش سلاح نیز ۱۲ باند توسط پلیس استان شناسایی و متلاشی شده است.

فرمانده انتظامی فارس همچنین از شناسایی و دستگیری بیش از ۸۸۴ نفر از اراذل و اوباش و دستگیری ۳۰ عامل شرارت در استان خبر داد.

کشف نزدیک به ۶ همت کالای قاچاق

ملکی با اشاره به مقابله با قاچاق کالا گفت: ارزش کالا‌های قاچاق کشف‌شده در استان در هفت ماه گذشته نزدیک به ۶ همت بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲.۶ همت بوده است.

او افزود: در این حوزه حدود ۱۱۵ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به معضل خودرو‌های موسوم به «شوتی» گفت: تردد این خودرو‌ها علاوه بر نقش آنها در حمل کالای قاچاق، جان سایر شهروندان و رانندگان را نیز به خطر می‌اندازد.

لکی ادامه داد: در این مدت حدود پنج هزار و ۷۶۰ خودروی شوتی توقیف شده که حدود دو هزار و ۶۰۰ دستگاه از آنها حامل کالای قاچاق بوده‌اند.

کشف ۷.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق

او یکی از مسائل مهم استان را قاچاق سوخت دانست و گفت: در هفت ماه گذشته حدود ۷.۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده که نسبت به سال گذشته ۱۴۵ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی فارس از توقیف ۱۴۴ دستگاه تانکر سوخت خبر داد و گفت: این تانکر‌ها عمدتاً از استان‌های همجوار و مرزی وارد فارس شده و از طریق کریدور استان به سمت استان‌های مجاور خلیج فارس حرکت می‌کردند.

او، همچنین از افزایش ۱۳ درصدی کشف قاچاق احشام و کشف ۳۶۰ دستگاه موتورسیکلت قاچاق، عمدتاً با حجم موتور بالای ۲۵۰ سی‌سی، خبر داد.

کشف هزار و ۵۶۸ دستگاه ماینر

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به ناترازی انرژی اظهار کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از اولویت‌های استان بوده و در این راستا یک هزار و ۵۶۸ دستگاه ماینر کشف شده است که نسبت به سال گذشته ۵۶ درصد افزایش داشته است.

ملکی گفت: در مجموع وقوع سرقت در استان حدود ۸ درصد افزایش داشته که بخش عمده آن مربوط به دو ماه نخست سال و شرایط ناشی از حمله به ستاد انتظامی و ایجاد اختلال موقت در برخی سامانه‌ها بوده است؛ با این حال روند فعالیت‌ها به سمت ثبات پیش رفته است.

کاهش ۳۴ درصدی تیراندازی

او از کاهش ۳۴ درصدی وقوع تیراندازی‌های غیرنظامی در استان خبر داد و گفت: تأکید کرده‌ایم هر فردی که اقدام به تیراندازی کند، شناسایی و دستگیر شود و سلاح وی نیز کشف و توقیف شود.

کاهش ۵۵ درصدی دستگیری اتباع خارجی

ملکی با اشاره به سایر اقدامات انتظامی استان اظهار کرد: در حوزه دستگیری قاچاقچیان، ۱۵ درصد افزایش داشته‌ایم و در حوزه اتباع خارجی نیز با توجه به رویکرد‌های جدید، ۵۵ درصد کاهش نسبت به سال گذشته ثبت شده است.

برنامه‌های هفته فراجا با شعار پلیس مجاهد، ملت مقتدر، ایران سرفراز

فرمانده انتظامی فارس گفت: برنامه‌های هفته فراجا از جمعه دهم مهر در سراسر کشور و به تبع آن در شیراز و شهرستان‌های استان با شعار «پلیس مجاهد، ملت مقتدر، ایران سرفراز» آغاز می‌شود.

ملکی افزود: طلیعه برنامه‌های هفته فراجا، حضور کارکنان انتظامی در میز خدمت در مصلای شیراز و در حاشیه نماز جمعه خواهد بود و برنامه‌های متنوع دیگری نیز برای این هفته پیش‌بینی شده که جزئیات آن از سوی معاونت اجتماعی انتظامی استان اعلام خواهد شد.

فرمانده انتظامی فارس همچنین درباره وضعیت ساختمان ستاد انتظامی استان پس از حمله اخیر گفت: ارزیابی‌های لازم انجام شده و با توجه به آسیب‌هایی که به ساختمان وارد شده است، تصمیم بر این است که ستاد انتظامی استان به مکان دیگری منتقل شود.

ملکی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون ۱۱ شهید انتظامی در استان فارس و ۶۰۸ شهید در سطح کشور تقدیم شده است و این موضوع نشان‌دهنده عمق فداکاری و ایثار کارکنان انتظامی در مسیر تأمین امنیت مردم است.