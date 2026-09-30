به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی در بازدید از طرح مسکن ملی کوپیته شهرستان دزفول با اشاره به اینکه در این طرح یک هزار و ۷۲ واحد مسکونی در حال ساخت می‌باشد، ادامه داد: ۲۰۰ واحد از این منازل دارای پیشرفت بالای ۶۵ درصد می‌باشد.

وی با بیان اینکه با پیگیری انجام شده برای تکمیل واحد‌های مسکن ملی کوپیته از اعتباری از محل صندوق توسعه ملی تخصیص یافته است، ادامه داد: در تلاش هستیم تا پایان سال جاری بخشی از طرح مسکن ملی کوپیته شهرستان دزفول تحویل متقاضیان شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان همچنین با اشاره به پیگیری‌های طرح مسکن جوانان در روستا‌های شهرستان دزفول بیان کرد: با الحاق زمین‌های ۳۰ روستای این شهرستان به طرح‌های هادی در تلاش هستیم این مشکل متقاضیان در مناطق روستایی برطرف شود.