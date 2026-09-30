سه کشتی‌گیر مازندرانی در اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان که به میزبانی شهرک الیکا در شهرستان نور برگزار می‌شود، حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آلیش بانوان با حضور ۱۲ کشتی‌گیر منتخب از سراسر کشور در شهرک الیکا شهرستان نور در حال برگزاری است.

ملی‌پوشان حاضر در این اردو تا ۱۲ مهرماه، تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر زیر نظر کادر فنی پیگیری می‌کنند.

مرور فن، آمادگی جسمانی و تمرینات تخصصی از برنامه‌های این مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان است که با هدف حفظ آمادگی فنی و ارتقای سطح تاکتیکی نفرات برای حضور در مسابقات پیش‌رو برگزار می‌شود.

در این اردو سه کشتی‌گیر مازندرانی در کنار دیگر نفرات دعوت‌شده حضور دارند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، مرضیه خندان خلیلی از مازندران و تینا فلاح از تهران؛ در وزن ۶۰ کیلوگرم،‌ام‌البنین محسنی ده‌یعقوبی از قم و سارا ساداتی از تهران؛ در وزن ۶۵ کیلوگرم، جمیله عرب جمالی از البرز و رقیه محمودآبادی از خراسان رضوی؛ در وزن ۷۰ کیلوگرم، مبینا میرزاپور اصل از مازندران و فاطمه دهقان اینوی از فارس؛ در وزن ۷۵ کیلوگرم، سحر غنی‌زاده قرا از مازندران و حدیثه احمدی علیایی از البرز و در وزن ۷۵+ کیلوگرم، هانیه عاشوری از کرمانشاه و طیبه زینلی از یزد در این اردو حضور دارند.

هدی نقیبی به عنوان سرمربی و فاطمه فتاحی به عنوان مربی، هر دو از مازندران، در این اردو حضور دارند و مریم ملکی از تهران نیز مربی و سرپرست تیم است.

این اردو تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان مازندران و در شهرستان نور ادامه خواهد داشت.