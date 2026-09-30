رئیس اتحادیه صنف پوشاک و خشکشویی کرمان گفت: کرمان ۳۰ برابر متوسط جهانی فروشنده پوشاک و ۲۲ برابر متوسط جهانی واحد صنفی فعال دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، علیرضا منزلی در نشست خبری گفت:۵۰ درصد شکایت‌های این صنف مربوط به لباس عروس، ۳۰ درصد از خشکشویی و سفیدشویی و ۲۰ درصد مربوط به سایر رسته‌ها است.

وی افزود:طی ۶ ماه نخست سال‌جاری نیز ۱۱۷ فقره پروانه صادر، ۵۱ پروانه ابطال و ۱۲ پروانه غیرفعال شده است، هم‌اکنون ۳۲۸ پرونده در این اتحادیه در دست اقدام است.

وی دستفروشان و روزبازار‌ها را یکی از چالش‌های جدی اعضای اتحادیه دانست و گفت: خواستار ایجاد چارچوب روشن و عادلانه برای فعالیت اقتصادی در این بخش هستیم.

وی همچنین با اشاره به رکود خرید مردم افزود: قیمت پوشاک ایرانی در استان کرمان نسبت به استان‌های همجوار اگر ارزان‌تر نباشد، گران‌تر نیست.

وی فضای مجازی را یکی دیگر از معضلات واحد‌های صنفی ارزیابی کرد و افزود: این فضا ۲ چالش بزرگ ایجاد کرده است، نخست فعالانی که هیچ مجوزی ندارند و نظارتی بر آنها نمی‌شود و می‌توانند مدیریت و بحران ایجاد کنند و دوم نحوه برخورد با واحد‌های دارای مجوز است.

وی خاطر نشان کرد:کرمان ۳۰ برابر متوسط جهانی فروشنده پوشاک دارد و این شهرستان نیز ۲۲ برابر متوسط جهانی واحد صنفی فعال دارد.