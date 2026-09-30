در دیدار سفیر قزاقستان با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور، پیشنهاد تأسیس مؤسسه فارابی‌شناسی در ایران و قزاقستان و ایجاد یادمان مشترک حکیم ابونصر فارابی مطرح شد و دو طرف بر توسعه همکاری‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی و تجاری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، دو طرف درباره زمینه‌های توسعه روابط و راه‌های گسترش همکاری‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و علمی، بحث و گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست، «حمیدرضا عدل»، مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست و هماهنگی دستگاه‌های وابسته سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: تمایل دو کشور ایران و قزاقستان به توسعه روابط در زمینه‌های مختلف قابل توجه است و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز پشتیبان توسعه و تقویت این روابط است.

عدل افزود: در کنار محور‌های فرهنگی و علمی که مورد توجه سازمان برنامه و بودجه کشور برای توسعه روابط دو کشور است، موضوعات اقتصادی و تجاری نیز جایگاه ویژه‌ای در دستور کار همکار‌های ایران و قزاقستان دارد.

وی گفت: آینده روابط دو کشور، خیلی خوب و روشن است و لازم است کارگروه مشترکی با مسئولیت مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شود و با جلب همکاری دستگاه‌های مرتبط، اقدامات لازم را انجام دهد.

«علیرضا حبیبی»، سرپرست مرکز روابط عمومی، امور بین‌الملل و مدیریت دانش سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این نشست گفت: زمینه‌های توسعه روابط ایران و قزاقستان، به‌ویژه در حوزه فرهنگی، بسیار گسترده است.

حبیبی افزود: یکی از شاعران و متفکران کشور قزاقستان به نام حکیم «آبای»، بخش مهمی از میراث ادبی ایران و آثار شاعران بزرگ پارسی‌گو از جمله فردوسی، سعدی و مولانا را ترجمه و وارد ادبیات قزاقستان کرده است.

«عبدالحمید ضیایی»، مشاور فرهنگی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این نشست گفت: دو ملت ایران و قزاقستان، هم مبادلات فرهنگی خیلی خوبی در گذشته داشته‌اند و هم ظرفیت توسعه و گسترش بیش از پیش این مبادلات را دارند.

وی با بیان اینکه نوروز، جاده ابریشم و حکیم ابونصر فارابی، از جمله محور‌های اتصال فرهنگی دو کشور هستند، به جایگاه برجسته حکیم ابونصر فارابی در دنیای فکر و فلسفه ایران و جهان اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنم برگزاری یک کنفرانس با موضوع میراث مشترک فلسفی فارابی، در دستور کار دو کشور قرار گیرد.

پیشنهاد تأسیس مؤسسه فارابی‌شناسی در دو کشور

«اونتالاپ اونالبایف»، سفیر جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران، نیز در این نشست به اهمیت توسعه روابط دو کشور پرداخت و گفت: همکاری‌های دو کشور، گسترده و رو به رشد است و از جمله در حوزه فنی و مهندسی، شرکت‌های ایرانی در بازار قزاقستان حضور خوبی دارند.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به قزاقستان، پیشنهاد تأسیس مؤسسه فارابی‌شناسی مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است، افزود: علاوه بر تأسیس این مرکز، ساخت یک مجموعه یادمان مشترک حکیم فارابی در دو کشور نیز مد نظر قزاقستان است.

سفیر جمهوری قزاقستان در جمهوری اسلامی ایران در ادامه خواستار تسهیل حضور شرکت‌های قزاقی برای حضور در بازار ایران شد و گفت: ما از تأسیس کارخانه فرش ایرانی در قزاقستان استقبال می‌کنیم و خواستار همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در معرفی یک تولیدکننده موفق ایرانی برای فعالیت در قزاقستان هستیم.

اونالبایف همچنین پیشنهاد کرد: هفته فرهنگی دو کشور سال آینده برگزار شود.

در این نشست مقرر شد کارگروه مشترکی برای پیگیری موضوعات طرح شده در نشست، تشکیل شده و موارد مطرح شده را پیگیری کند.