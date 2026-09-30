مردم سمنان در دویست و سیزدهمین تجمع شب های اقتدار با فریادهای لبیک یا حسین (ع) ، بر تداوم حضور خود در سنگر خیابان صحه گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این حضور شبانه که از سرِ بصیرت و آگاهی است نشان دهنده اراده راسخ مردم برای حفظ آرمان‌های انقلاب و پشتیبانی از نیروهای مسلح و عشق و ارادت ملت برای وطن عزیزمان ایران است .

مردم استان سمنان علیرغم مشکلات معیشتی ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، راهبردِ «ماندن در میدان» را در پیش گرفته‌اند تا ثابت کنند ترفند‌های دشمن برای فرسایشی کردن صبر مردم، تأثیری در عزمِ آنان ندارد.