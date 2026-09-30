فرماندار رشت گفت: از هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه اشتغال گیلان در سال جاری، ۵۰۱ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد به شهرستان رشت اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اسماعیل میرغضنفری در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان رشت، گفت: امسال ۵۰۱ میلیارد تومان از هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه اشتغال استان، به شهرستان رشت اختصاص یافت و فرآیند بررسی طرح‌های اشتغالزایی، دریافت مصوبات و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌های عامل در دست اجرا است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از این ظرفیت، افزود: دستگاه‌های متولی باید برای جذب کامل سهم شهرستان خود تلاش و به صورت همزمان نظارت کنند تا منابع به متقاضیان واقعی برسد و موجب ایجاد اشتغال پایدار شود.

فرماندار رشت با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴، افزود: سهم شهرستان رشت از اعتبارات موضوع بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه در سال گذشته، ۳۵۰ میلیارد تومان بود که ۱۴۳ میلیارد تومان آن به حوزه روستایی اختصاص یافت.

میرغضنفری با اشاره به اختصاص ۲۰۷ میلیارد تومان اعتبار به مشاغل خانگی در سال گذشته، افزود: اعتبارات طرح‌های معرفی‌شده در این حوزه به صورت کامل جذب شد و ۵۱۰ متقاضی، تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه تسهیلات اشتغالزایی جذب‌شده در سال ۱۴۰۴ برای هزار نفر در شهرستان رشت شغل ایجاد کرد، گفت: هدف از اختصاص این منابع، ایجاد درآمد و اشتغال واقعی است و باید نتیجه پرداخت تسهیلات در زندگی و معیشت مردم مشاهده شود.

فرماندار رشت همچنین بر ضرورت همراهی شبکه بانکی تأکید کرد و گفت: زمانی که متقاضی واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی از سوی دستگاه متولی معرفی می‌شود، انتظار داریم بانک‌های عامل هم در چارچوب ضوابط، فرآیند اداری پرداخت تسهیلات را تسریع کنند.

اسماعیل میرغضنفری، نظارت پس از پرداخت را بخش دیگری از فرآیند حمایت از اشتغالزایی دانست و افزود: دستگاه متولی باید بر کاربرد تسهیلات پرداخت شده در همان مسیر مورد نظر و ایجاد اشتغال پایدار نظارت کند.