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مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران: ۲۱۴۸ میلیارد ریال برای طرحهای کاهش خسارت سیلاب طی ۶ ماه اخیر در مازندران هزینه شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران گفت:در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال برای اجرای طرحها و اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش خسارت سیلاب در ۲۲ شهرستان استان هزینه شد.
حیدر داوودیان افزود: در این بازه زمانی ۱۳۸ کیلومتر از مسیرهای رودخانهای استان لایروبی و بازگشایی، ۵۴۳ مورد سردهانه سنتی مرمت و بازسازی و یکهزار و ۹۴۹ متر دیوار حفاظتی ساخته شد.
وی گفت: در کنار این اقدامات، ۲۱ سد انحرافی در نقاط مختلف استان و یک سد لاستیکی در شهرستان بابلسر ساخته شد و چهار مورد آببندان مرمت و بازسازی و ۶ ایستگاه پمپاژ و برقرسانی نیز اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران افزود: لایروبی و بازگشایی مسیرها در ۱۵ شهرستان، مرمت سردهنهها در ۲۰ شهرستان، ساخت دیوارهای حفاظتی در ۱۲ شهرستان و ساخت سدهای انحرافی در ۱۴ شهرستان ثبت شده است که نشاندهنده گستردگی اقدامات پیشگیرانه شرکت آب منطقهای در مازندران است.
داوودیان خاطر نشان کرد: اجرای این طرحها فقط به زمان وقوع سیلاب محدود نمیشود، بلکه بخش مهمی از مدیریت پیشگیرانه منابع آب را تشکیل میدهد و با افزایش ظرفیت عبور جریان رودخانهها، تثبیت سازههای حفاظتی و ساماندهی مسیرهای انتقال آب، میتواند از شدت خسارتهای احتمالی در زمان بارشهای شدید بکاهد.