به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت:در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲ هزار و ۱۴۸ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌ها و اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش خسارت سیلاب در ۲۲ شهرستان استان هزینه شد.

حیدر داوودیان افزود: در این بازه زمانی ۱۳۸ کیلومتر از مسیر‌های رودخانه‌ای استان لایروبی و بازگشایی، ۵۴۳ مورد سردهانه سنتی مرمت و بازسازی و یک‌هزار و ۹۴۹ متر دیوار حفاظتی ساخته شد.

وی گفت: در کنار این اقدامات، ۲۱ سد انحرافی در نقاط مختلف استان و یک سد لاستیکی در شهرستان بابلسر ساخته شد و چهار مورد آب‌بندان مرمت و بازسازی و ۶ ایستگاه پمپاژ و برق‌رسانی نیز اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران افزود: لایروبی و بازگشایی مسیر‌ها در ۱۵ شهرستان، مرمت سردهنه‌ها در ۲۰ شهرستان، ساخت دیوار‌های حفاظتی در ۱۲ شهرستان و ساخت سد‌های انحرافی در ۱۴ شهرستان ثبت شده است که نشان‌دهنده گستردگی اقدامات پیشگیرانه شرکت آب منطقه‌ای در مازندران است.

داوودیان خاطر نشان کرد: اجرای این طرح‌ها فقط به زمان وقوع سیلاب محدود نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از مدیریت پیشگیرانه منابع آب را تشکیل می‌دهد و با افزایش ظرفیت عبور جریان رودخانه‌ها، تثبیت سازه‌های حفاظتی و ساماندهی مسیر‌های انتقال آب، می‌تواند از شدت خسارت‌های احتمالی در زمان بارش‌های شدید بکاهد.