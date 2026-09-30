ثبت نام ۵۰ هزار عضو صندوق اعتباری هنر در طرح بیمه درمان تکمیلی
فرآیند ثبتنام بیمه تکمیلی صندوق اعتباری هنر برای سال بیمهای ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ با ثبتنام ۵۰ هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآنی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، بیمه تکمیلی یکی از خدمات حمایتی صندوق اعتباری هنر است که با هدف کاهش بخشی از هزینههای درمانی اعضا و خانوادههای آنان ارائه میشود.
این پوشش درمانی امسال نیز در سه سطح امید، آرامش و رفاه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.در میان گزینههای ارائهشده، طرح آرامش بیشترین میزان استقبال را به خود اختصاص داده است.
از مجموع ۵۰ هزار ثبتنام انجامشده، ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر در طرح آرامش، ۵ هزار نفر در طرح رفاه و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در طرح امید قرار گرفتهاند.
بررسی ترکیب ثبتنامکنندگان نیز نشان میدهد در میان رشتههای هنری نیز سینمایی، تجسمی و موسیقی بیشترین تعداد ثبتنام را به خود اختصاص دادهاند.
با پایان ثبتنام، فهرست افراد تحت پوشش برای آغاز ارائه خدمات در اختیار شرکت بیمهگر قرار گرفته است. خدمات درمانی بیمهشدگان در مراکز طرف قرارداد قابل دریافت خواهد بود و استفاده از این خدمات با ارائه کارت ملی امکانپذیر است.
در صورت مراجعه به مراکز غیرطرف قرارداد نیز امکان بارگذاری مدارک و فاکتورها در پیام رسان صندوق هنر به نشانی app.honarcredit.ir فراهم است. پس از بررسی مدارک، خسارت مربوطه توسط شرکت بیمه آسیا پرداخت خواهد شد.
در این دوره، پیامرسان اختصاصی صندوق هنر نیز یکی از مسیرهای اصلی ثبتنام بوده و بخش قابل توجهی از درخواستها به صورت غیرحضوری و از طریق این بستر ثبت شده است.
شایان ذکر است؛ دوره جدید بیمه تکمیلی اعضای صندوق اعتباری هنر از اول مهر ۱۴۰۵ آغاز شده و تا پایان شهریور ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت.