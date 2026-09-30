همزمان با هفته دفاع مقدس، شماری از پزشکان بیمارستان ارتش با حضور در روستای « حیران » ، یک روز خدمات پزشکی رایگان به اهالی روستای ارائه کردند.

خدمات رسانی به ۷۰۰ نفر به اهالی روستای «حیران » در همدان

خدمات رسانی به ۷۰۰ نفر به اهالی روستای «حیران » در همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ در این طرح، حدود ۷۰۰ نفر از روستاییان از خدماتی همچون معاینه پزشکی، کنترل فشارخون و تست قند خون بهره‌مند شدند.

همچنین اقلام دارویی مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار مردم روستا قرار گرفت.

این برنامه با هدف ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به مناطق روستایی و در قالب برنامه‌های خدمت‌رسانی هفته دفاع مقدس اجرا شد.