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همزمان با هفته دفاع مقدس، شماری از پزشکان بیمارستان ارتش با حضور در روستای « حیران » ، یک روز خدمات پزشکی رایگان به اهالی روستای ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان؛ در این طرح، حدود ۷۰۰ نفر از روستاییان از خدماتی همچون معاینه پزشکی، کنترل فشارخون و تست قند خون بهرهمند شدند.
همچنین اقلام دارویی مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار مردم روستا قرار گرفت.
این برنامه با هدف ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به مناطق روستایی و در قالب برنامههای خدمترسانی هفته دفاع مقدس اجرا شد.