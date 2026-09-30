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همایش ملی بزرگداشت علامه حسنزاده آملی با حضور جمعی از شاگردان برجسته وی، فردا در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همایش ملی و بزرگداشت شخصیت برجسته و عرفانی حضرت علامه حسن حسنزاده آملی، پنجشنبه ۹ مهرماه از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح در تالار هنر اصفهان واقع در اصفهان، میدان لاله، بوستان لاله برگزار میشود.
در این همایش، آیتالله شیخ محمدحسین نائیجی با موضوع «نقش قرآن و عترت در اندیشه علامه» به بیان دیدگاههای خود درباره جایگاه قرآن و عترت در اندیشه علامه حسنزاده آملی میپردازد.
همچنین آیتالله شیخ حسن رمضانی درباره «مراحل سیر و سلوک و عرفان عملی از دیدگاه علامه و شیوه تربیت شاگردان» و آیتالله سیدعلی حسینی آملی نیز با موضوع «دیدگاه علامه درباره انقلاب اسلامی و رهبری شهید» سخنرانی خواهند کرد.
در بخش دیگری از این برنامه، میزگرد علمی با محوریت و دبیری علمی حجتالاسلام والمسلمین شیخ محسن خاتمی برگزار میشود.
در این میزگرد، «نکات ناب علامه درباره خودشناسی و معرفت نفس با تأکید بر مباحث عملی و شکلگیری شخصیت ایشان» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حضور عموم علاقهمندان در این برنامه آزاد است.