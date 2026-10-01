

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ آقابابایی اظهارکرد: دارندگان کارت‌های پایان خدمت و معافیت کاغذی (قدیمی) شاغل در ادارات دولتی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی با عنایت به عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع وظیفه عمومی متاسفانه جزء مشمولین غایب غیر مطلق استان محسوب می‌شوند.



وی افزود: برخی افراد علیرغم فراخوان‌های صورت گرفته تا کنون اقدامی در خصوص دریافت کارت جدید انجام نداده‌اند و این موضوع موجب بروز مشکلات و محدودیت‌هایی را در سیستم‌های اداری از قبیل صدور گذر نامه، اخذ مجوز خروج از کشور، عدم اختصاص وام‌های صنعتی و کشاورزی را ایجاد کرده است.



معاون وظیفه عمومی انتظامی استان یزد تصریح کرد: تقاضا داریم این گروه از افراد با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ درخواست کارت المثنی پایان خدمت یا معافیت (هوشمند و جدید) را کرده و سپس برای پیگیری در شهرستان‌ها به دایره وظیفه عمومی شهرستان مربوطه و در مرکز استان به معاونت وظیفه عمومی استان مراجعه کنند.