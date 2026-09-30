\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0686\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0632\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0686\u06a9\u200c\u0647\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0648 \u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.\n\n\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u0632 \u0631\u0627\u0636\u06cc\u0647 \u0631\u0646\u062c\u0628\u0631 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627