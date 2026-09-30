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سازمان هواپیمایی کشوری در بخشنامهای فوری و لازمالاجرا، تمامی شرکتهای هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی را مکلف کرد وجه بلیت مسافرانی را که پروازهای خارجیشان به دلیل شرایط منطقه لغو شده است، بدون کسر هرگونه جریمه مسترد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی لغو تعدادی از پروازهای بینالمللی به مقصد کشورهای منطقه از جمله امارات، عراق و گرجستان و برای صیانت از حقوق مسافران، سازمان هواپیمایی کشوری دستورالعمل بازگشت کامل وجه بلیت را به تمامی مبادی فروش ابلاغ کرد.
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر الزامآور بودن این تصمیم برای تمامی شرکتهای هواپیمایی و آژانسهای فروش بلیت، تصریح کرد: «در این بخشنامه صراحتاً قید شده است که هیچگونه جریمهای بابت استرداد بلیتهای لغوشده نباید کسر شود و مسافران باید وجه کامل خود را دریافت کنند.»
وی در پاسخ به نگرانی مسافران در خصوص تأخیر در بازپرداختها افزود: «بر اساس این ابلاغیه، شرکتهای هواپیمایی و دفاتر فروش حق هیچگونه تأخیری در فرآیند بازپرداخت ندارند و موظفند وجوه را به فوریت به حساب مسافران واریز کنند.»
سازمان هواپیمایی کشوری همچنین تأکید کرده است که روند بازپرداختها به طور دقیق رصد میشود و با متخلفان در این زمینه برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.